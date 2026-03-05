Mallorquinas atrapadas en Abu Dhabi: "Veíamos los misiles explotar en el aire desde el aeropuerto"

"Veíamos y oíamos misiles explotar en el aire". Un viaje de celebración manchado por una guerra. Cinco amigas mallorquinas fueron a las Maldivas para festejar el final de la carrera de Medicina. Tras disfrutar de su estancia, quedaron atrapadas en Abu Dhabi durante la vuelta después de que las autoridades cerraran el espacio aéreo de Emiratos Árabes Unidos debido a la escalada de tensión en la región.

La respuesta militar iraní a los bombardeos de Estados Unidos e Israel ha alcanzado diversos puntos del Golfo Pérsico. Estos ataques han obligado a suspender y a reducir la actividad de lugares estratégicos como el Aeropuerto de Abu Dhabi.

"Éramos cinco amigas de viaje a Maldivas, para celebrar el final de la carrera de Medicina. Llegamos a Abu Dhabi y nos encontramos con que habían cerrado el espacio aéreo, por lo que no podíamos coger ningún vuelo hacia Madrid", relata Anna Uris, una de las jóvenes. "La situación era de caos: no teníamos información ni contacto con nadie; solo sabíamos lo de los misiles y las alarmas de protección civil, que indicaban que debíamos refugiarnos".

Uris cuenta que la única información que recibían de la embajada eran comunicados sobre refugiarse y atender a las autoridades. Durante su estancia en el hotel, compartieron espacio con 15 españoles y dos mallorquines que tampoco habían podido regresar, y Uris asegura que había más mallorquines en los vuelos de salida posteriores.

Hasta la tarde no les asignaron hotel: "Llegamos a las 14:00. Desde el sábado hasta ayer estuvimos en el hotel sin poder salir", explica. Los primeros días, asegura, no recibieron información sobre los vuelos de regreso. "Nos enterábamos por los comunicados de la embajada española y un grupo de WhatsApp que se creó porque la aerolínea no nos decía nada".

Anna Uris explica que finalmente les comunicaron que había un vuelo hacia Madrid: “Nos pusieron en un autobús escolar y fuimos al aeropuerto, donde había colas interminables para conseguir billetes, y muchos de los que estaban detrás nuestro no lograron billete”.

Tras varios días de incertidumbre, las cinco amigas han podido salir de Abu Dhabi y ahora esperan su vuelo de regreso a Mallorca.