El Govern, dispuesto a aceptar la mayoría de exigencias de los colegios concertados de Baleares

La conselleria de Educación está dispuesta a aceptar la mayoría de las propuestas que plantean los representantes de la enseñanza privada y concertada de Baleares. Esta mañana se ha celebrado la reunión de la Mesa negociadora, con la presencia de los representantes sindicales del colectivo educativo, con el objetivo de negociar un nuevo acuerdo para regular este sector profesional durante los próximos años. El conseller Antoni Vera ha detallado que, antes de que se inicie esta negociación para regular el futuro del sector, la Conselleria ya ha aprobado nuevas mejoras para el profesorado que trabaja en centros concertados, que supondrá una inversión de 12,6 millones de euros. Estas mejoras se aplicarán a partir del año próximo.

Los representantes de este importante colectivo educativo, entre otros objetivos, exigen que se alcance la equiparación salarial entre los profesores de los centros públicos y los de los colegios concertados. También exigen una reducción del horario de los profesores de más de 55 años, así como la posibilidad de una jubilación anticipada o el cobro de los sexenios.

Antes de que se iniciara la reunión, el conseller ha detallado que el próximo curso los profesores de más de 55 años tendrán una reducción de dos horas lectivas a la semana. Esta reducción ya la vienen disfrutando desde hace tiempo los profesores de los colegios públicos. Esta medida beneficiará a 988 profesionales y el Govern calcula que el coste de su aplicación será de 4,6 millones de euros, ya que los colegios tendrán que cubrir estas horas con otros profesionales.

Otro de los compromisos anunciado esta mañana por Antoni Vera es que Educación acepta que se equipare el sueldo entre los profesores de formación profesional y los docentes de la etapa de secundaria que dan clase en los centros concertados. Es decir, todos los profesores de Baleares cobrarán el mismo sueldo, con independencia de dónde trabajan. Esta equiparación supondrá una inversión de 426.000 euros.

La tercera propuesta anunciada por el conseller afecta al despliegue de la red de plazas educativas de la etapa de cero a tres años. El Govern se ha comprometido a que este periodo educativo se financie con fondos públicos. Para llevar a cabo este proyecto, que según recordó Vera es pionero en todo el Estado, está prevista la incorporación en los centros concertados de 146 maestros especializados en educación infantil. La contratación de este nuevo personal supondrá un coste de 7,6 millones de euros.

El conseller Vera ha insistido en el compromiso del Govern en apoyar a este colectivo de profesores que trabajan en centros concertados y recordó que en los últimos años la inversión que ha destinado el Govern a este sector educativo alcanza los 90 millones de euros.

Recordó el último acuerdo alcanzado con los sindicatos, por el que se aprobó la devolución del 2.9% de la subida salarial que había sido congelada por el anterior Govern. Estos atrasos se abonarán en dos plazos y supone un coste para la Conselleria de 15 millones de euros.

Al mismo tiempo, Vera recordó también que se han alcanzado otros acuerdos con este sector, citando el ejemplo de la actualización de los sexenios, con un coste de tres millones de euros, a lo que hay que sumar el aumento salarial de un 2,5% para el conjunto de todo el colectivo de la concertada.

Sin embargo, sobre la mesa de negociación no solo se están discutiendo cuestiones económicas, sino también otros aspectos de la organización o de la carga de trabajo que soporta este personal de la concertada. Sobre este tema, el conseller también se comprometió a alcanzar un acuerdo sobre las reclamaciones que presentan los sindicatos y recordó que ya se está aplicando una reducción de la carga lectiva hasta un máximo de 23 horas de clase. El objetivo, según sostiene la Conselleria, es ir disminuyendo los ratios en el periodo educativo de infantil, a la vez que se va a reforzar los servicios de orientación y a la atención a la diversidad. Todos estos recursos ya se vienen aplicando.

Al mismo tiempo, otra de las mejoras es la creación en la educación concertada de los denominados centros de atención preferente. Son los colegios que atienden a un alumnado que está en una situación vulnerable. Este refuerzo solo se aplicaba en los institutos públicos, si bien el conseller aseguró que es necesario extenderlo a los centros concertados, porque también se hacen cargo de este tipo de alumnado. Y dentro de estos refuerzos, la conselleria también se ha comprometido a aumentar la plantilla de orientados e incrementar el número de psicólogos educativos.

Otro de los compromisos dentro de la política que está llevando a cabo Educación es aumentar en un 5 por ciento el modulo de concierto. Es decir, se incrementará la partida que los colegios dedican a financiar el personal no educativo. Esta subida ya había sido acordada en la anterior legislatura y el Govern actual la ha respetado.

También recordó el conseller que desde que el PP gestiona la política educativa de Balears, el Govern ha invertido unos 250 millones, que se han dedicado a mejorar la situación laboral de los profesores de la pública y de la concertada, así como crear nuevas instalaciones.

Los representantes sindicales, antes de entrar a la reunión,habían anunciado que se exigiría al conseller que planteara un calendario de reuniones de cara a la negociación del futuro acuerdo del sector de la concertada para los próximos años. Vera explicó que estos próximos meses es necesario aparcar esta negociación, pero que la intención es que a partir del mes de septiembre se reanude la negociación y que la intención del Govern es que el acuerdo definitivo se alcance antes de final de año. Vera aseguró que el compromiso de su departamento es garantizar que todos los centros educativos de las islas dispongan de los recursos humanos y económicos necesarios para ofrecer la mejor educación posible a los alumnos.