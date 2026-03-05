Las gasolineras low cost de Mallorca disparan la facturación: "Ha empezado la psicosis por el temor a la subida combustibles"

No hay colas en las estaciones de servicio de Mallorca, pero sí se nota el temor entre los clientes al alza de precios anunciada a consecuencia de la escalada bélica en Oriente Medio, que se traduce en una mayor afluencia a las gasolineras que mantienen los precios más competitivos de la isla, cuya facturación ha aumentado entre un 10% y un 70% en los últimos dos días, según las fuentes consultadas por este diario.

Desde el inicio de los ataques conjuntos a Irán de Estados Unidos e Israel, el pasado 28 de febrero, el precio de los carburantes en Mallorca ha subido apenas 0,5 céntimos el litro, en un entorno alcista desde principios de año pero muy progresivo, que en estos momentos mantiene el precio más alto de la gasolina en 1,702 euros el litro y el más barato en 1,528 euros el litro, mientras que el precio del gasóleo oscila entre 1,779 euros por litro y 1,447 euros por litro.

"Con el inicio de los ataques a Irán hemos notado bastante una mayor afluencia de clientes", confirma Carol, empleada de la estación de servicio Autonetoil, de la calle Son Péndola de Palma, una estación de servicio low cost que habitualmente cuenta con carburantes a precios muy competitivos. "La subida todavía es muy moderada, casi indetectable, pero los clientes miran mucho los precios y, sobre todo, quieren llenar el depósito antes de que el alza de precios se empiece a notar de forma significativa", confirma. Por su parte, Miguel, empleado de la misma estación de servicio, subraya que "el martes la afluencia de clientes fue mucho mayor que el miércoles", pero igualmente confirma que "en estos momentos de incertidumbre por el futuro de los precios, los clientes buscan la gasolina más económica que encuentran para llenar el depósito".

Una trabajadora de la estación de servicio Shell de Son Malferit llena el depósito de un coche / Miguel Vicens

La calle Hort de les Ànimes de Palma ejemplifica a la perfección el diferente comportamiento de los clientes ante dos gasolineras con difrentes precios. En este caso además están situadas una frente a otra. La primera, con la gasolina 95 a 1,568 euros el litro y el gasóleo a 1,608 euros el litro, recibe una afluencia constante de clientes durante toda la mañana. La segunda, con la gasolina 95 a 1,659 euros el litro y el gasóleo a 1,608, recibe los clientes a cuentagotas, casi de uno en uno, sin aglomeraciones en ningún momento.

"Ha empezado la psicosis por los precios", confirma Alejandro, empleado en la gasolinera Shell del barrio de Son Malferit, compartiendo turno de mañana junto a los surtidores de combustible con Marina. "Hay pánico a una subida de precios a consecuencia de los ataques a Irán y nosotros hemos notado mucho la mayor afluencia de clientes estos días, conductores que quieren llenar el depósito antes de que la subida de precios se deje notar", explican. "La inmensa mayoría de los que vienen nos preguntan por los precios, por el día que empezará a subir; diríamos que 19 de cada 20 nos hacen la misma pregunta, no falla", comentan Alejandro y Marina mientras llenan los depósitos de los coches que van llegando. "Y la sorpresa es que hoy, en el mismo turno de ocho horas que ayer, hemos servido casi el doble de combustible", calculan. "No somos una estación de servicio low cost, pero este miércoles nos hemos situado con los precios más bajos y esta circunstancia se ha notado mucho", confirman.

Coches en los surtidores de la estación de sercicio Autonetoil de la calle Son Pendola / Miguel Vicens

En la céntrica estación de servicio Repsol de la avenida Gabriel Alomar de Palma, los precios de la gasolina 95 son este miércoles de 1,635 euros el litro y el gasóleo de 1,724 euros el litro. "La afluencia de clientes es la habitual; normalmente lo que notamos es la llegada del día 5 de cada mes, cuando la gente cobra la nómina y tiene dinero en el bolsillo para llenar el depósito", comenta Manuel, uno de los trabajadores de la gasolinera. "Sin embargo, es verdad que desde el inicio del ataque de Estados Unidos a Irán los clientes preguntan mucho por el alza de precios, es lo que más preocupa".

Por el momento, el barril de Brent ha experimentado un aumento del 4,1 %, hasta situarse en 81 dólares. Pero el alza del precio del petróleo tardará algo más en trasladarse a los precios, según los expertos. Tras el inicio de la invasión rusa a Ucrania, el 24 de febrero de 2022, el precio de los carburantes no vivió su máximo repunte hasta el mes de junio, cuando el precio de la gasolina 95 estuvo en Mallorca a punto de alcanzar los dos euros el litro.

Un empleado de la gasolinera Repsol del Camí de Son Rapinya atiende a un cliente / Miguel Vicens

Los trasportistas hablan de abuso en el precio del gasóleo profesional

La asociación de transportistas PIMEM-ASTAM ha calificado de “abuso” el comportamiento de las principales compañías petroleras en el actual contexto de tensión internacional. Según la entidad, los transportistas de la patronal mallorquina han detectado un incremento de hasta 15 céntimos por litro en el precio de referencia del gasóleo profesional, una subida que consideran “injustificada y basada en movimientos especulativos bajo la excusa del conflicto en Irán”.

El presidente de ASTAM, Jeroni Valcaneras, ha subrayado que “el combustible suministrado actualmente fue adquirido antes del inicio de las hostilidades, por lo que el traslado inmediato de costes carece de base económica”. Ante esta situación, la asociación reclama al Gobierno la puesta en marcha “urgente” de un plan de choque que recupere el espíritu de las medidas aplicadas en 2022 para paliar los efectos de la guerra en Ucrania.

Gasolinera Shell de la calle Hort de les Ànimes de Palma / Miguel Vicens

Valcaneras ha recordado que entonces el Ejecutivo aprobó bonificaciones de hasta 20 céntimos por litro de combustible, ayudas directas por vehículo y el refuerzo legal para impedir el trabajo por debajo de costes, además de una cláusula de actualización de tarifas ligada a la evolución del precio del gasóleo.

Tanto PIMEM como ASTAM han instado a las empresas y autónomos del sector a aplicar “de forma rigurosa” dicha cláusula de revisión de precios. Según Valcaneras, “esta medida, de obligado cumplimiento por ley, es la primera herramienta de defensa para repercutir automáticamente los incrementos del combustible y garantizar la viabilidad de la actividad”.