La exposición 'GEAS. Mujeres que estudian la Tierra' se inaugura este viernes en Palma con motivo del 8M

La Delegación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en las Illes Balears y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), en colaboración con el Estudi General Lul·lià, inauguran este viernes en Palma la exposición “GEAS. Mujeres que estudian la Tierra”, una muestra que visibiliza el papel de las mujeres en las Ciencias de la Tierra y que se enmarca en la programación del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

La exposición podrá visitarse hasta el 27 de marzo y se plantea como eje central de una programación que se extenderá durante todo el mes, con el objetivo de ir más allá de un único acto conmemorativo y generar un espacio sostenido de reflexión sobre referentes femeninos en la ciencia.

El acto inaugural tendrá lugar el viernes 6 de marzo a las 18:00 horas y contará con la participación de Ana Ruiz Constán, autora del libro Geas. Mujeres que estudian la Tierra (IGME-CSIC), y de la ilustradora Nívola Uyá. La sesión se desarrollará en formato conversacional, abordando el origen del proyecto editorial, la necesidad de visibilizar a las científicas que han contribuido al conocimiento de la geología, la oceanografía o la paleontología, y el papel de la ilustración como herramienta de divulgación y construcción de referentes. Tras el diálogo, se realizará un recorrido comentado por la exposición.

Además de la inauguración, la programación incluye una charla divulgativa dirigida al público general que se celebrará el miércoles 11 de marzo a las 19:00 horas. En esta sesión, investigadoras de distintos centros del CSIC en Baleares vinculados a las Ciencias de la Tierra compartirán sus líneas de trabajo actuales, estableciendo un puente entre las pioneras recogidas en la exposición y la investigación científica que hoy se desarrolla en el archipiélago.

El programa se completa con una jornada educativa dirigida a alumnado de secundaria y bachillerato, prevista para el miércoles 18 de marzo a las 10:00 horas. Esta sesión combinará la visita a la exposición con un diálogo participativo entre el alumnado y científicas de los centros del CSIC en Baleares, con el objetivo de fomentar vocaciones científicas y ofrecer referentes femeninos cercanos en el ámbito de la investigación.

La iniciativa busca consolidar una celebración del 8M que no se limite a un solo día, sino que permita visibilizar de manera continuada el papel de las mujeres en la ciencia, reforzar la colaboración entre los centros del CSIC en Baleares y estrechar el vínculo entre investigación y sociedad. Una vez finalizada la programación de marzo, la exposición quedará disponible para su préstamo gratuito a centros educativos, bibliotecas, ayuntamientos e instituciones culturales de las Illes Balears.