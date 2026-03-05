Baleares tiene el metro cuadrado más caro de España: comprar un piso de 80 m² ya supera los 425.000 euros

Comprar una vivienda en Baleares es hoy más caro que en cualquier otra comunidad autónoma. Así lo refleja el último análisis del mercado inmobiliario publicado por Fotocasa, que sitúa a las islas como la región con el metro cuadrado más caro del país.

Según los datos correspondientes a febrero de 2026, el precio medio de la vivienda en venta en Baleares alcanza los 5.317 euros por metro cuadrado, una cifra que coloca al archipiélago por encima del resto de autonomías españolas. Esto significa que comprar un piso medio de 80 metros cuadrados supera ya los 425.000 euros, una barrera económica que cada vez más residentes tienen dificultades para asumir.

Palma y los municipios turísticos empujan los precios

El encarecimiento del mercado inmobiliario balear está muy ligado a la presión de la demanda en zonas con fuerte atractivo turístico y residencial internacional. En este contexto, Palma se mantiene como uno de los focos principales del aumento de precios.

El informe también señala que el municipio más caro de España para comprar vivienda es Santa Eulària des Riu, en Ibiza, donde el precio medio alcanza 8.746 euros por metro cuadrado, situándose muy por encima de la media nacional. Esta realidad refleja la fuerte tensión que vive el mercado inmobiliario en las islas, donde la demanda continúa creciendo mientras la oferta disponible sigue siendo limitada.

El alquiler también se dispara en Baleares

La presión sobre el mercado no se limita a la compra de vivienda. El estudio de Fotocasa muestra que Baleares es la tercera comunidad autónoma más cara de España para alquilar, solo por detrás de Madrid y Cataluña. El precio medio del alquiler en el archipiélago se sitúa en 18,57 euros por metro cuadrado, lo que se traduce en aproximadamente 1.485 euros al mes por una vivienda de 80 metros cuadrados.

En el caso concreto de Palma, la situación es todavía más acusada. El precio medio alcanza 18,79 euros por metro cuadrado, lo que eleva el alquiler medio de un piso de tamaño similar hasta unos 1.503 euros mensuales. La capital balear es además una de las ciudades con mayor demanda de vivienda de España, lo que contribuye a que los precios sigan tensionándose.

Previsiones: los precios seguirán subiendo

Las previsiones del portal inmobiliario apuntan a que la tendencia alcista continuará durante los próximos meses. Según el índice predictivo elaborado mediante inteligencia artificial por Fotocasa, los precios de compra en Palma podrían subir alrededor de un 3,1% durante el primer trimestre de 2026.

En el caso del alquiler, el incremento podría ser todavía mayor. Las estimaciones apuntan a subidas cercanas al 7,4% en la capital balear durante el mismo periodo.

Este escenario refleja el fuerte desequilibrio entre la oferta disponible y la demanda de vivienda, un fenómeno que afecta tanto a Baleares como al resto del mercado inmobiliario español.

Menos acceso a la vivienda y ayudas para jóvenes

El elevado coste de la vivienda está reduciendo el número de personas que pueden acceder a la compra de un inmueble en las islas, especialmente entre los jóvenes. Ante esta situación, el Govern balear mantiene programas de ayudas dirigidos a facilitar la compra de la primera vivienda a menores de determinada edad, con el objetivo de mejorar el acceso a la vivienda para residentes.

Rentabilidad a la baja para los propietarios

A pesar de los precios elevados, la rentabilidad del alquiler para los propietarios ha disminuido ligeramente en Baleares. Según otro estudio de Fotocasa sobre la rentabilidad inmobiliaria en España, la rentabilidad media anual cerró 2025 en el 4,3%, por debajo del 4,6% registrado en 2024. Aunque sigue siendo una inversión relevante, el descenso refleja cómo el encarecimiento del precio de compra reduce el margen de beneficio para los inversores.

En cualquier caso, el mercado inmobiliario balear continúa siendo uno de los más tensionados y caros de todo el país, con precios que, según los expertos, seguirán marcando récords.