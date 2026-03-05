Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cierre AgamaAccidente Conductora EbriaGasolina MallorcaViaje Barco Barcelona Palma
instagramlinkedin

Ibiza

Hartazgo por las peleas multitudinarias a plena luz del día: el Ayuntamiento de Ibiza pide refuerzos a la Policía Nacional

Tras los incidentes del pasado lunes, el Consistorio lamenta las reyertas y recuerda que la Policía Local actúa periódicamente, aunque ha solicitado refuerzos al Cuerpo Nacional de Policía

VÍDEO | Pelea multitudinaria en Ibiza

Para ver este vídeo suscríbete a Diario de Mallorca o inicia sesión si ya eres suscriptor

Suscríbete

¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí

Moisés C.

César Navarro Adame

Ibiza

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ibiza, que preside el popular Rafael Triguero, ha solicitado refuerzos al Cuerpo Nacional de Policía para intentar acabar con las peleas multitudinarias que se repiten con demasiada asiduidad, para hartazgo de los vecinos, en el barrio de ses Figueretes, principalmente entre las calles de Galicia, Formentera y Periodista Francesc Escanelles.

"Lamentamos los incidentes ocurridos el pasado lunes", indica el Consistorio en una nota tras la publicación en Diario de Ibiza del vídeo de la última reyerta, en la que se vieron implicados hasta 17 personas a plena luz del día. "Nos preocupamos y ocupamos del barrio de ses Figueretes y por ello recordamos que es una de las zonas con mayor presencia policial", añaden desde Can Botino. Los vecinos recuerdan que estas peleas tumultuarias se repiten desde hace tiempo y aseguran que varios de los implicados se dedican a vender droga al menudeo y a robar en el barrio, por lo que han perdido, advierten, la sensación de seguridad que tenían hace un tiempo.

Noticias relacionadas y más

En este sentido, aseguran que para el Ayuntamiento es "esencial garantizar la convivencia y por ello la Policía Local actúa de forma periódica", aunque también confirman que "han reclamado refuerzo de la Policía Nacional, cuerpo del que depende la seguridad ciudadana, que también tiene en cuenta las demandadas de la ciudadanía".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • ses Figueretes
  • Policía Nacional
  1. La familia kuwaití pide 9 años al encargado de cuidar sus fincas en Mallorca
  2. Víctor Madera ha comprado Capocorb Nou a los magnates kuwaitíes por doce millones
  3. Deniegan el teletrabajo a una mujer que no puede vivir en Mallorca por el alto precio de la vivienda
  4. Dia de les Illes Balears 2026: este es el programa de visitas guiadas y puertas abiertas gratuitas en Mallorca
  5. Laccao se salva del cierre de Agama pero no se producirá en Mallorca
  6. 17 multas por entrar en la zona de bajas emisiones en Mallorca: un alemán tendrá que pagar 3.400 euros
  7. Agentes de viajes de Baleares: se abren rutas alternativas para volver a casa tras el cierre aéreo en Oriente Medio
  8. Un colegio de Palma, líder mundial en lectura en inglés entre más de 9.000 escuelas

Baleares tiene el metro cuadrado más caro de España: comprar un piso de 80 m² ya supera los 425.000 euros

Convocada para este viernes una concentración en Palma contra la guerra de Irán

Convocada para este viernes una concentración en Palma contra la guerra de Irán

Hartazgo por las peleas multitudinarias a plena luz del día: el Ayuntamiento de Ibiza pide refuerzos a la Policía Nacional

Carolina Cerezuela, embajadora de Moda Artesana de Mallorca, promociona la isla en la ITB de Berlín

Carolina Cerezuela, embajadora de Moda Artesana de Mallorca, promociona la isla en la ITB de Berlín

Armengol, testigo con cargo

Armengol, testigo con cargo

Las gasolineras low cost de Mallorca disparan la facturación: "Ha empezado la psicosis por el temor a la subida combustibles"

Mallorquinas atrapadas en Abu Dhabi: "Veíamos los misiles explotar en el aire desde el aeropuerto"

Mallorquinas atrapadas en Abu Dhabi: "Veíamos los misiles explotar en el aire desde el aeropuerto"

Los hoteleros de Mallorca condenan el 'no a la guerra' de Pedro Sánchez

Los hoteleros de Mallorca condenan el 'no a la guerra' de Pedro Sánchez
Tracking Pixel Contents