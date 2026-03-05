Armengol, testigo con cargo

La moción de censura que encumbró a Sánchez en 2018 se produjo después de que Rajoy tuviera que declarar como testigo y presidente del Gobierno, en un juicio por corrupción del PP. De ahí el simbolismo de que Francina Armengol también deba testificar ante el Supremo, en un escándalo que golpea al corazón del PSOE. Con la presencia en el banquillo de los inefables José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama.

La comparecencia obligada de Armengol como testigo de cargo y con cargo se cursa a petición de las defensas, que pretenden por tanto que la número tres del Estado contribuya a su exculpación. Cualquier vínculo con la alineación del banquillo sería considerada infamante por un político con proyección, pero la situación se agrava ante la intimidad alcanzada por la mallorquina con los tres acusados.

La entonces presidenta de Balears ya ha reconocido que la inconcebible adquisición de cuatro millones en mascarillas fraudulentas y no reclamadas se debe a la influencia del ministerio de Ábalos, que hoy no constituye una garantía. El exministro no solo ha declarado que Armengol sufrió una estafa no denunciada, la culpa además de traicionar su status de diputado.

Koldo no solo daba instrucciones/órdenes a Armengol, sino que le dispensaba el tratamiento de «cariño», replicado por la presidenta de las Cortes con un cariñoso «súper». La compenetración se acentúa con Aldama, el empresario que nadie querría tener como socio. Según la UCO, este comisionista autoinculpado es «quien da instrucciones con Balears para dinamizar estas operaciones» con mascarillas inútiles.

Por si estas conexiones resultaran insuficientes, Aldama no solo ha confesado el reparto de comisiones con el dinero recibido alegremente del Govern. Tras el pelotazo de las mascarillas, el empresario juzgado volvió a imponer un segundo amaño, ahora con las pruebas PCR. Tampoco aquí le falló Armengol, una diligencia que permite al acusado grabar el audio «Balears ya han dicho OK». La presidenta del Congreso es una afortunada al comparecer solo como testigo con cargo.