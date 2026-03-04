Son Reus ofrece en adopción 50 perros rescatados el mes pasado en una finca de Palma

El Centro Sanitario Municipal de Protección Animal de Son Reus, en Palma, ofrece en adopción un total de 50 perros que fueron rescatados en una intervención realizada el pasado 24 de febrero en una finca de Palma, donde los animales fueron localizados en condiciones higiénicas y sanitarias muy deficientes.

La actuación fue llevada a cabo por el Seprona, de la Guardia Civil, y técnicos de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, que detectaron múltiples irregularidades y una situación incompatible con las disposiciones normativas sobre bienestar animal, ha informado el Ayuntamiento de Palma en una nota.

Entre los días 25 y 26 de febrero, los servicios veterinarios municipales trasladaron a los animales a las instalaciones de Son Reus, donde todos los ejemplares fueron valorados.

Los perros fueron desparasitados interna y externamente, vacunados, identificados mediante microchip, limpiados y sometidos a diversas pruebas diagnósticas, incluyendo el test rápido para la detección de leishmaniosis y analíticas completas en aquellos casos que presentaban sintomatología clínica.

Los animales que han requerido un seguimiento más exhaustivo fueron ingresados bajo supervisión veterinaria, mientras que el resto fueron ubicados en las dependencias del centro de Son Reus tras confirmarse una evolución clínica favorable.

Disponibles para adopción responsable

Cort ha precisado que los 50 perros se encuentran actualmente en óptimas condiciones y que, a partir de este miércoles, han sido puestos a disposición de la ciudadanía para su adopción responsable, después de haber estado expuestos a una situación "de extrema vulnerabilidad".