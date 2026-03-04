Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE respalda el 'no a la guerra' de Pedro Sánchez: "Apoyaremos cualquier manifestación"

Los socialistas apoyan la decisión de no autorizar el uso de bases militares para operaciones que "contribuyan a conflictos sin respaldo internacional"

Pedro Sánchez y Francina Armengol, en una imagen de archivo.

Pedro Sánchez y Francina Armengol, en una imagen de archivo. / CATI CLADERA / EFE

Guillem Porcel

Guillem Porcel

Palma

El portavoz del PSIB-PSOE en el Parlament, Iago Negueruela, ha expresado este lunes un "no a la guerra" ante la escalada del conflicto en Irán y ha anunciado la presentación de una Proposición no de ley (PNL) para que la Cámara balear se pronuncie en defensa del derecho internacional y de los mecanismos multilaterales de resolución de conflictos.

Negueruela ha trasladado su respaldo al Gobierno central en la decisión de no autorizar el uso de bases militares para operaciones que "contribuyan a conflictos sin respaldo internacional". Además, ha instado al PP balear a apoyar la PNL socialista. "Esperamos contar con el apoyo del PP de Prohens. No esperamos mucho de Vox, pero veremos si el PP está con Trump, como Ayuso, o si respalda un no a las políticas de Trump, como hacen los principales socios de la Unión Europea", ha señalado.

Negueruela ha afirmado que el rechazo a la guerra nace "de lo más profundo" del sentimiento socialista y que coincide con la postura de "casi todas las organizaciones sociales y civiles" de Baleares y del conjunto del Estado. En este sentido, ha garantizado el apoyo del PSIB-PSOE a "cualquier movilización que se convoque en las islas o en el resto de España contra la escalada bélica".

La iniciativa parlamentaria, según ha explicado, busca que la Cámara autonómica exprese de forma clara un "no a la guerra" y una defensa explícita del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de los mecanismos establecidos tras la Segunda Guerra Mundial para gestionar los conflictos a través del diálogo en el marco de la ONU.

El dirigente socialista ha considerado inaceptable avalar acciones unilaterales como las impulsadas por el presidente de EE.UU., Donald Trump, y ha advertido de que quienes sufren las consecuencias directas de los conflictos son "la población civil: mujeres, niños y personas mayores". Ha aludido a ataques contra infraestructuras civiles, como escuelas y hospitales, y ha citado también la situación en Gaza, donde, a su juicio, se ha producido una aniquilación de la población.

