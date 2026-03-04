PP y Vox derogarán definitivamente la Ley de Memoria Democrática de Baleares el próximo martes

El Parlament balear, con los votos de PP y Vox, derogará definitivamente el próximo martes la Ley de Memoria Democrática, después de que ambos partidos rechazaran hace apenas unas semanas la enmienda a la totalidad presentada por los partidos de izquierda.

Con esta votación, la mayoría que suman Partido Popular y Vox culminará el proceso legislativo para eliminar la normativa aprobada en 2018 durante el Govern del Pacte. Hace un año, cuando el Govern de Marga Prohens llegó a un acuerdo para los presupuestos con el partido de Santiago Abascal, se incluyó la derogación de esta norma como punto fundamental.

Ambos partidos acordaron suprimir lo antes posible la norma aprobada por la izquierda después de que los populares pactaran a finales de 2024 con PSOE, Més y Podemos no tumbar esta normativa a cambio de que la oposición no ponga obstáculos para eliminar las 34 enmiendas de Vox aprobadas por error en el decreto de simplificación administrativa.

La presidenta del Govern y el PP han mostrado en todo momento su total disposición para derogar la norma con el objetivo de contentar a Vox, lo que facilitó la firma del pacto de los presupuestos. Prohens incluso reconoció en aquel momento que tumbar esta normativa es "una exigencia" para dar apoyo a las cuentas.

Prohens llegó a asegurar que dicha ley "nunca ha sido una prioridad" para el actual Ejecutivo. "La continuidad o derogación de esta ley nunca ha sido una prioridad para este Govern. Ustedes lo han puesto como una exigencia para que haya presupuestos en esta comunidad, a partir de aquí vamos a seguir hablando desde el respeto mutuo, la correlación de fuerzas y la proporcionalidad que tenemos en el Parlament. Es importante llevar esto con discreción para llegar a un acuerdo", remarcó Prohens en una intervención en el Parlament.

El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha reconocido este mediodía que la derogación es un acuerdo entre PP y Vox cuya tramitacion "no teníamos como prioritaria", si bien darán cumplimiento al acuerdo alcanzado porque "lo importante" es que se mantiene la ley de fosas para tratar de recuperar los restos de las victimas de la Guerra Civil y el franquismo.

Por su parte, la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha celebrado la decisión de derogar definitivamente la norma después de un largo trámite: "Han intentado imponer una verdad oficial para multar a quien no piense como ellos, ahora devolveremos la libertad a los colegios, investigadores, familias y victimas. Porque las victimas son de ambos lados".