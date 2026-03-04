Multazo de 4.000 euros para el dueño de un perro en Ibiza: identifican el ADN del animal en 13 pruebas de excremento

El programa municipal de ADN canino de Santa Eulària empieza a dejar cifras —y posibles sanciones— de las que hacen pensar dos veces. El Ayuntamiento ha detectado a 52 propietarios reincidentes por no recoger los excrementos de sus perros en la vía pública y, entre ellos, destaca un caso especialmente grave: 13 deposiciones atribuidas al mismo animal en la zona de es Canar, lo que podría acabar en un multazo de hasta 3.900 euros.

El departamento de Medio Ambiente explica que la identificación se realiza mediante la recogida y análisis de muestras en la calle, que permiten vincular los excrementos a un animal y, por tanto, a su responsable. Del total de reincidentes, 30 personas han sido detectadas en dos ocasiones, 12 acumulan tres, tres suman cuatro, cuatro propietarios han sido localizados cinco veces, uno alcanza seis, dos han llegado a siete, y el caso más llamativo es el del perro con 13 muestras positivas.

Identifican el ADN de un mismo perro en 13 pruebas de excremento en Santa Eulària. / Ayuntamiento de Santa Eulària

Además de es Canar, el Consistorio señala que el núcleo de Jesús y el paseo marítimo de Santa Eulària son otras zonas donde se detectan estas infracciones, especialmente en jardines y espacios públicos, por lo que se ha intensificado el control y el seguimiento en esas zonas.

Fenotipado para estrechar el cerco

Los dos últimos supuestos —el de las siete reincidencias y, sobre todo, el de las trece— son los más graves localizados hasta ahora. Por este motivo, el Ayuntamiento ha solicitado el fenotipado de los animales, una técnica que permite conocer rasgos como pelaje o tamaño y que, junto con las muestras recogidas en las mismas zonas y horarios, busca acotar el cerco sobre los propietarios.

La multa por no recoger excrementos en la vía pública es de 300 euros por infracción, de modo que el responsable del animal con 13 deposiciones detectadas se enfrentaría a una sanción total que podría ascender a 3.900 euros, sin perjuicio de otras medidas administrativas que pudieran adoptarse.

63 denunciados aún no han registrado a su perro en el censo de ADN

El Ayuntamiento añade otro frente abierto: 63 propietarios denunciados por no tener a su perro inscrito en el censo municipal de ADN todavía no han regularizado su situación. En los próximos días se les notificará que disponen de 10 días para proceder al registro obligatorio del animal. Si no lo hacen, se aplicarán sanciones conforme a la normativa vigente: la multa por no censar al perro asciende a 200 euros.

Según el balance municipal, el 27% de los propietarios denunciados no tenía a su mascota registrada en el censo respecto al total inspeccionado, un dato que, a juicio del Consistorio, refuerza la necesidad de seguir intensificando las tareas de control y concienciación.