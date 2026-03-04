La borrasca Regina deja calima y cielos cubiertos en Baleares este miércoles

La borrasca Borrasca Regina, situada sobre Marruecos, marcará este miércoles la situación meteorológica en buena parte del país y también en Baleares, donde se prevén cielos nubosos, calima y ambiente algo turbio.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, en Baleares predominarán los intervalos nubosos tendiendo a muy nubosos o cubiertos, con presencia de brumas y polvo en suspensión. No se descarta algún chubasco ocasional, aunque los fenómenos más intensos quedarán en la península.

Calima y ambiente estable en el archipiélago

A diferencia de otras comunidades donde las precipitaciones podrán ser localmente fuertes e incluso acompañadas de barro, en Baleares el episodio se traducirá principalmente en calima y reducción de visibilidad puntual, especialmente durante las horas centrales del día.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos, lo que evitará descensos acusados como los previstos en el sur peninsular. El viento soplará moderado, sin que se esperen, por el momento, rachas tan intensas como en la fachada oriental de la península.

La presencia de polvo en suspensión puede provocar un cielo de tonalidad blanquecina o anaranjada, además de ensuciar superficies si se producen precipitaciones débiles.

Fuertes lluvias en la península

Mientras Baleares quedará al margen de los fenómenos más adversos, la borrasca Regina dejará precipitaciones intensas en Andalucía, especialmente en el Estrecho y la vertiente mediterránea, que se extenderán de sur a norte afectando también a Castilla-La Mancha y Madrid, sin descartar Extremadura. En esas zonas, las lluvias podrán ser localmente fuertes y acompañadas de barro debido a la calima, con un descenso notable de temperaturas en la mitad sur peninsular.