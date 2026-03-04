Laccao se salva del cierre de Agama pero no se producirá en Mallorca
El histórico batido mallorquín mantendrá su continuidad en el mercado, pero trasladará definitivamente toda su producción fuera de la isla tras el cierre de Agama
Uno de los productos más emblemáticos de la despensa mallorquina, el mítico Laccao, seguirá llenando vasos en desayunos y meriendas, aunque ya no se elaborará en la isla que lo vio nacer. Tras el cierre de Agama, el popular batido de leche y cacao asegura su continuidad, pero con toda su producción trasladada fuera de Mallorca.
La historia de Laccao se remonta a 1944, cuando comenzó a convertirse en un imprescindible en miles de hogares mallorquines. Generaciones enteras han crecido con su inconfundible sabor, presente en recreos, excursiones y sobremesas familiares. Durante décadas, su producción estuvo ligada a la industria láctea local, formando parte del tejido económico de la isla.
Sin embargo, hace ya algunos años la marca se desvinculó de Agama y pasó a integrarse en la empresa catalana Cacaolat, participada por Damm. En ese momento, la fabricación se trasladó inicialmente de manera provisional a Cataluña. Lo que en un principio parecía una solución temporal acabó consolidándose como definitiva para la mayoría de sus formatos: botella de vidrio, minibrick y vaso pasaron a producirse en plantas catalanas.
Brick de un litro
El único vínculo que quedaba con Mallorca era el formato de brick de un litro, cuya elaboración aún se mantenía en la isla. No obstante, tras el reciente cierre de Agama, también esta última producción tiene previsto trasladarse. De este modo, Laccao dejará de fabricarse por completo en Mallorca, poniendo fin a una etapa histórica para la industria agroalimentaria local.
A pesar de ello, la marca garantiza su continuidad en el mercado y su presencia en los lineales de supermercados y bares de la isla. El sabor seguirá siendo el mismo, pero su proceso de elaboración ya no tendrá sello mallorquín.
Historia del Laccao
La trayectoria de Laccao se remonta a 1944, año en que Lactel, en colaboración con un farmacéutico palmesano, dio vida a un sabroso batido de leche y cacao que pronto empezó a ganar popularidad en la isla.
Más adelante, con la creación de AGAMA en 1958, el sector lácteo mallorquín experimentó un importante impulso y consolidación. Fue entonces cuando Laccao se convirtió en el producto estrella de la compañía, hasta transformarse, con el paso de las décadas, en todo un referente en Mallorca, reconocido por su sabor único y profundamente ligado a la memoria colectiva de varias generaciones.
