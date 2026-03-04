Los hoteleros de Mallorca condenan el 'no a la guerra' de Pedro Sánchez

Los hoteleros de Mallorca condenan la postura del Gobierno de Pedro Sánchez de rechazo al conflicto iniciado por Donald Trump y Benjamín Netanyahu con el ataque a Irán. Frente al contundente “no a la guerra” que ha recuperado Sánchez, los empresarios reclaman que España siga “la misma dirección” de la Unión Europea. “Debemos alinearnos con el resto de países europeos”, afirma este miércoles el presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Javier Vich, desde la ITB de Berlín.

La patronal hotelera ha valorado desde Berlín el impacto del conflicto de Oriente Medio en la temporada turística. “Hasta la fecha”, subraya Vich, y aún sin certidumbre sobre cómo afectará al sector, los empresarios manejan niveles de comercialización similares a los de 2025. Queda mucho por vender y el 70 % de la planta hotelera ya está abierta. Las reservas han caído entre el 3 y el 7 %, situación más acusada en el mercado alemán por su situación económica: es el que “muestra mayor ralentización de todos”.

El turismo británico, el segundo en las islas, mejora respecto a las mismas fechas del año pasado, según ha expuesto el líder hotelero en rueda de prensa en el estand de Baleares en la feria. Pero con el nuevo escenario no hay certezas. “Debemos mantener prudencia operativa. Estamos en contacto permanente con los turoperadores para monitorizar cómo esta volatilidad afecta a la conectividad y, sobre todo, lo más importante, a la confianza del consumidor”, avisa Vich.

“Nuestra labor es garantizar la estabilidad, reforzando el compromiso de Mallorca como un destino sólido que ofrece un entorno de convivencia y tranquilidad”, sostiene el líder hotelero.

Por boca de Vich, el sector turístico mallorquín condena la postura de España. “Somos miembros de la Unión Europea; debemos alinearnos con el resto de países europeos. Cuando hay un conflicto tenemos que ser capaces de unirnos, ser corresponsables” e ir “en la misma dirección”.

En este sentido, los empresarios subrayan que su papel es que Mallorca siga siendo “un destino fiable, cercano y que siempre ha respondido con profesionalidad ante cualquier crisis”.

Tras las reuniones con los turoperadores —mantenidas por los hoteleros y autoridades con TUI ayer y hoy con Alltours, DER Touristik, Schauinsland y la patronal de agencias alemana, la DRV—, “hasta la fecha”, subraya Vich, la temporada pintaba como la del año pasado. La caída de las reservas “no nos tiene que alarmar”, pero con el nuevo escenario “veremos más movimiento de reservas en el último momento”.

Dependencia de Alemania

Siete de cada diez hoteles ya están operativos, y en abril lo estarán el 92 %. Se estima un crecimiento “más moderado” en el volumen de turistas germanos y se constata que persiste “una sensibilidad” en su capacidad de gasto. “Tenemos ya vendido (reservas en libros) entre un 40 y un 50 % para el verano”. Es decir, las próximas semanas serán cruciales para ver cómo se va a comportar la temporada alta. Todo queda en el aire con el conflicto.

El líder hotelero deja claro un mensaje: “El mercado alemán sigue siendo nuestro principal emisor”. “Es el que sostiene la actividad durante todo el año y el que mejor distribuye la demanda”. La dependencia de Alemania sigue siendo crucial para el sector por mucho que otros mercados ganen peso. Para afianzar el alargamiento de la temporada que permite adelantar las aperturas y el llamamiento de los trabajadores es fundamental “la palanca” de los turistas alemanes para mantener la actividad turística fuera del verano.

De los 12 millones de alemanes que vienen a España, el 40 % —cinco millones en 2025— se dirigen a Baleares y tres de cada diez eligen Mallorca, detalla Vich. En España gastan de media por día 150 euros, mientras que en la isla dejan 200 euros. Se consolida, pues, “la apuesta” del turista alemán por Mallorca.

Los hoteleros se muestran cautos con la guerra, sus consecuencias económicas y su impacto en las reservas. “No tenemos, de momento —subraya Vich—, ninguna noticia que nos haga pensar que la temporada no va a ir como el año pasado”. Insiste en lo cruciales que serán las próximas semanas.

Bum de cruceros

Las agencias alemanas alertan de que las zonas cercanas al conflicto se resentirán por los desplazamientos de turistas al Mediterráneo occidental. La DRV también vaticina que viene un bum de cruceros. La visión de Mallorca como un destino refugio “ni nos interesa, ni nos beneficia”, dice, por su parte, la vicepresidenta ejecutiva de la FEHM, María José Aguiló. La capacidad de camas hoteleras está limitada. Y avisa del riesgo de que “aflore la oferta ilegal”. Vich recuerda que el año pasado creció más de un 10 % el alojamiento en casas de amigos y familiares, “el coladero” del alquiler turístico ilegal, según se refleja en las estadísticas del INE.

Por otro lado, el presidente de la FEHM deja claro que no quieren “récords de llegadas, sino récords de llegadas y gestión inteligente” en un mercado maduro como el archipiélago, que ha reposicionado prácticamente toda la planta hotelera.

“Bienestar compartido”

Sobre la convivencia entre turistas y residentes abogan por “el bienestar compartido. Somos los primeros interesados en que el turismo sea una fuente de bienestar y no de fricción”, lo que se traduce “en empleo estable gracias a la desestacionalización”. Por ello apoyan la gestión de los flujos de visitantes vía la tecnología.

Tras los encuentros con el sector hotelero alemán, el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, trasladaba que las previsiones eran buenas hasta la fecha. Y sobre la condena del Gobierno central a la guerra iniciada por EE UU e Israel, señala: “Las posturas del Gobierno central no las entiendo en muchos aspectos, no solo en el conflicto de Oriente Medio”. También reconoce la labor de las agencias y empresas baleares para repatriar a los turistas varados en la zona.