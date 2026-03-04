El Govern ofrece ayuda a los baleares afectados por el conflicto en Oriente Próximo

El Govern balear ha habilitado un canal de contacto para los ciudadanos de las islas que se encuentran en zonas afectadas por el conflicto en Oriente Próximo y por el cierre del espacio aéreo en varios países de la región, una situación que está provocando problemas a cientos de pasajeros con vuelos cancelados o bloqueados.

La Vicepresidencia Segunda y conselleria de Presidencia ha informado de que el Ejecutivo autonómico se ha puesto en contacto con ciudadanos de Baleares que actualmente se encuentran en distintos puntos de Oriente Próximo y otras áreas afectadas por la crisis. El objetivo, según ha explicado el Govern en un comunicado, es conocer su situación y trasladarles la disponibilidad de la administración autonómica para ofrecer apoyo ante las dificultades derivadas del actual contexto.

La escalada del conflicto en la región, después de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha provocado el cierre del espacio aéreo en varios países del Golfo, lo que está generando cancelaciones y alteraciones en numerosas rutas aéreas internacionales.

En este contexto, el Govern ha habilitado el correo electrónico balearsexterior@dgri.caib.es para canalizar incidencias y facilitar que las personas afectadas puedan comunicar su situación. A través de esta dirección, los ciudadanos baleares que se encuentren en la zona o que estén teniendo dificultades relacionadas con el conflicto pueden trasladar su caso para que sea derivado por las vías correspondientes.

Desde el Ejecutivo autonómico aseguran que se está realizando un seguimiento de la situación y que ya se han puesto en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para ofrecer colaboración en relación con los ciudadanos baleares que puedan encontrarse en dificultades.

El Govern también ha pedido que este canal de comunicación se haga extensivo a otras personas residentes en Baleares que puedan estar en la región afectada por el conflicto, con el fin de poder mantener el contacto con ellas y facilitar la coordinación con las instituciones competentes.

Por último, el Ejecutivo autonómico ha trasladado un mensaje de apoyo a los ciudadanos baleares que se encuentran actualmente en estas zonas y ha expresado su deseo de que la situación se resuelva lo antes posible para que puedan regresar a casa con seguridad.