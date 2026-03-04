El Govern externaliza los informes de Recursos Hídricos para acabar con el gran atasco en la tramitación de viviendas

La conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern balear ha decidido externalizar la elaboración de los informes de Recursos Hídricos por la "insuficiencia de medios propios" y para acabar con el colapso en la tramitación de proyectos de viviendas, un gran cuello de botella que actualmente afecta a más de un millar de pisos, según han denunciado los promotores inmobiliarios y ha reconocido el propio Govern de Marga Prohens

Con este fin, la conselleria de dirige Juan Manuel Lafuente saca a licitación la elaboración de estos informes por parte de especialistas por un valor de 1,3 millones de euros y un plazo de 18 meses prorrogable otros 18 meses, reconociendo en la justificación del contrato la "falta de medios propios" de la actual plantilla adscrita a la dirección general de Recursos Hídricos, teniendo en cuenta, además, "el aumento de zonas en las cuales se ha desarrollado cartografía de peligrosidad asociacada a las zonas inundables, así como las últimas modificaciones legislativas que han producido un aumento de la carga administrativa de la dirección general".

La dirección general de Recursos Hídricos actúa como demarcación hidrográfica en el ámbito de Baleares. Y entre los principales expedientes que tramita se encuentran solicitudes de autorización administrativa, informes de incidencia sectorial dentro de procedimientos de evaluaciones ambientales de urbanismo y territorio, informes derivados de la Ley Hipotecaria e informes sobre infracciones, valoraciones de daños u otros informes técnicos a petición de Servicios Jurídicos.

La memoria que justifica la licitación señala que los trabajos que se contratan, por su propia naturaleza no son susceptibles de ser realizados de manera independiente mediante su división en lotes. Por eso, argumenta, se trata de un contrato de servicios que engloba la asistencia técnica al personal propio de la dirección general de Recursos Hídricos en la tramitación de expedientes de aguas superficiales, zonas inundables o potencialmente inundables, la revisión de antecedentes y la elaboración de propuestas técnicas al personal funcionario, prestaciones que están estrechamente relacionadas y han de ser ejecutadas de manera coordinada y simultánea. El plazo de presentación de ofertas termina el 19 de marzo de 2026.

Entre las tareas a realizar para realizar los informes anteriormente señalados se citan reclamación de documentación técnica y proyectos, así como la revisión de la misma; la reclamación de la subsanación de deficiencias; las visitas de campo para la toma de datos; la revisión de estudios sobre inundabilidad; las tramitaciones ambientales; respuestas a alegaciones y la digitalización de expedientes.

Viviendas en construcción en Santa Ponça / Guillem Bosch

Atasco en la tramitación de viviendas y nuevos informes con plazos no superiores a dos meses

El pasado 17 de febrero este diario adelantó que proyectos para la edificación de más de un millar de viviendas se encuentran ‘atascados’ en la Administración, según lamentó el presidente de la asociación de promotores inmobiliarios de las islas (Proinba), Óscar Carreras. El embudo que años atrás existía en la comisión balear de Medio Ambiente y que finalmente se corrigió, se produce ahora en Recursos Hídricos, indicó, con la paralización de numerosas iniciativas destinadas a la construcción residencial.

Entre los proyectos paralizados en ese departamento de la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua aparece el de Son Bordoy, donde están previstas 750 viviendas de las que la mitad tienen que ser de precio limitado y de protección oficial, más asequibles que las del mercado libre. Entre los municipios más afectados por el atasco se destacó el caso de Palma, pero Llucmajor, Marratxí o Campos también sufren situaciones similares

Seis días después el Govern balear reconoció el problema existente en la dirección general de Recursos Hídricos, donde se generan importantes demoras en la tramitación de proyectos para la construcción de viviendas y afirmó que ya está tomando medidas para hacer frente a esta situación, con una reorganización interna para desbloquear los expedientes pero "dentro del procedimiento administrativo habitual", que es lo que los empresarios cuestionaron.

La respuesta al problema es la licitación de este contrato para la asistencia técnica al personal propio de la dirección general de Recursos Hídricos en la tramitación de expedientes relacionados con las aguas superficiales, las zonas de protección y las zonas inundables y potencialmente inundables, realizando análisis técnicos, revisión de antecedentes y propuestas al personal funcionario. Y todo ello estableciendo plazos fijos entre el encargo de un informe y la presentación del documento, que irán de las dos semanas a los dos meses, sin demoras.