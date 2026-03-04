East Mallorca: una apuesta por el turismo deportivo y de calidad en Son Servera y Sant Llorenç des Cardassar
El Consorcio de Turismo ha presentado hoy, en el marco de la ITB, el nuevo proyecto que integra tres eventos deportivos internacionales: la East Mallorca Cup Masculina y Femenina, el East Mallorca Golf y el East Mallorca Pádel
El Consorcio de Turismo ha presentado hoy, en el marco de la Feria Internacional de Turismo de Berlín ITB 2026, el nuevo proyecto East Mallorca, una propuesta integral que refuerza la apuesta de los municipios de Son Servera y Sant Llorenç des Cardassar por un turismo deportivo, sostenible y de calidad.
El proyecto integra tres eventos deportivos internacionales: la East Mallorca Cup Masculina y Femenina, el East Mallorca Golf y el East Mallorca Pádel. También se ha presentado la nueva web oficial EastMallorca, la presentación del Museo del Ferrocarril de Mallorca en Son Carrió y la ruta de senderismo East Mallorca GR 226 Llevant, que conecta naturaleza, patrimonio y deporte en un mismo relato territorial.
Esta estrategia conjunta posiciona a East Mallorca como un destino referente en turismo activo y deportivo, con capacidad para atraer visitantes durante todo el año y reforzar la competitividad del destino en mercados internacionales clave como el alemán.
El presidente del Consorcio y concejal de Turismo de Sant Llorenç des Cardassar, Joan Mestre Adrover, ha destacado: “East Mallorca es una apuesta decidida por diversificar y elevar la calidad de nuestro producto turístico. Integrar eventos deportivos internacionales, una nueva plataforma digital y una ruta de senderismo homologada nos permite mostrar un territorio completo, activo y sostenible. La ITB es el escaparate ideal para dar a conocer esta nueva etapa y el interés de los operadores confirma que vamos por buen camino.”
El vicepresidente del Consorcio y concejal de Turismo de Son Servera, Pep Servera Leno, ha subrayado: “El visitante actual busca experiencias, deporte, naturaleza y autenticidad, y East Mallorca lo reúne todo. Con este proyecto reforzamos la colaboración entre municipios y consolidamos una oferta que nos permite competir a escala internacional. La respuesta en Berlín ha sido muy positiva y nos anima a continuar trabajando en esta línea.”
Un proyecto estratégico
La presentación de East Mallorca en la ITB 2026 forma parte de la estrategia del Consorcio para impulsar un modelo turístico equilibrado, que combine la potencia del producto litoral con el valor añadido del turismo activo, deportivo y de naturaleza.
La nueva web eastmallorca.com centraliza información, rutas, eventos y servicios, mientras que la GR 226 EAST Mallorca amplía la oferta de senderismo homologado y conecta espacios naturales, patrimonio y pueblos del territorio. Los eventos deportivos internacionales refuerzan la proyección exterior y generan un impacto positivo en temporada media y baja.
La presencia en la ITB 2026 refuerza el compromiso del Consorcio con la promoción internacional de East Mallorca y con el desarrollo de un turismo responsable, competitivo y alineado con los objetivos de sostenibilidad.
