Denuncian que el acuerdo del Govern balear y las navieras "es papel mojado y una tomadura de pelo"

La plataforma contra la llegada al puerto de Palma de megacruceros considera “papel mojado y una auténtica tomadura de pelo” el último acuerdo que firmaron la pasada semana el Govern y el Ayuntamiento de Palma con las navieras, para limitar el número de pasajeros que desembarcan en el puerto. La plataforma reclama al alcalde Martínez que “rectifique porque nunca debría haber firmado un pacto como este, que condena a la ciudad a cinco años más de degradación”.

Este colectivo considera que este nuevo acuerdo, “lejos de suponer un cambio real, deja prácticamente intacto el acuerdo anterior y confirma que lo que era evidente: en Palma no gobierna el interés general, gobiernan las grandes navieras”.

Considera la plataforma que esta supuesta reducción diaria de cruceristas en Mallorca, en realidad, es un acuerdo falso, por cuanto deja las cosas igual que antes. La pasada semana se anunció que desde junio a septiembre la reducción sería pasar de 8.500 a 7.500 personas diarias que desembarcarían en el puerto de Palma. El colectivo considera que nunca se alcanza la cifra de 8.500 cruceristas, “por lo no supone ningún sacrificio a las navieras y permite el discurso fake del Govern”. Por lo tanto, se insiste en que “se mantienen los mismos volúmenes de llegadas, los mismos impactos ambientales y unos controles del todo insuficientes, poniendo en peligro la salud, la seguridad y la cualidad de vida de los residentes”.

El colectivo ciudadano también denuncia que “la presión de las compañías ha sido suficiente para que el Govern recule y mantenga un modelo que condena a la ciudad a la saturación y a la contaminación permanente”.

Jaime Garau, portavoz de dicha plataforma, asegura que estos grandes busques, en realidad, no aportan ninguna riqueza real a la ciudad de Palma. “Dejan migajas, mientras colapsa calles, espacios públicos y servicios. Convierten la ciudad en un parque temático de consumo rápido, expulsando el comercio tradicional y sustituyéndolo por tiendas de souvenirs y negocios orientales exclusivamente a un turismo masificado y de paso”. Y en este sentido, Garau también sostiene que “este modelo empobrece el tejido económico, degrada el espacio urbano y vacía la ciudad de residentes y de vida normal. Esta realidad parece que no les interesa a los que firman el pacto con las navieras”.

Por otra parte, la plataforma recuerda que existen informes técnicos que señalan que “las instalaciones portuarias de Palma no están preparadas para atracar y maniobrar estos grandes buques con garantías de seguridad”. Así, dichos estudios citan los casos de los buques Britannia y los de la compañía MSC Virtuosa, que “pusieron en peligro el conjunto del puerto y que milagrosamente no causaron daños”. Garau acusa también de promover esta situación a la Autoridad Portuaria, a la que califica de “gran enemigo de la ciudad, al realizar planes para limitar cada vez más el espacio de maniobra, ampliando el dique del Oeste para trasladar allí la reparación de las embarcaciones”.

Este colectivo acusa directamente al Govern y al Ayuntamiento de Palma de colocarse junto a los intereses de las grandes corporación, en lugar de defender a la ciudadanía. “Han renunciado a liderar un cambio de modelo turístico y han optado por la sumisión. Las últimas encuestas del Govern demuestran que una gran mayoría de ciudadanos quiere reducir ampliamente el turismo de los megacruceros en Palma”. Y en este sentido, el portavoz asegura que “la opinión de los ciudadanos tampoco interesa a los que han firmado el pacto, prefieren más la dictadura que la democracia sin ciudadanos”.

Bajo todos estos argumentos, la plataforma exige la rectificación inmediata del alcalde de Palma porque “nunca debería haber firmado un acuerdo como este, que condena a la ciudad a cinco años más de degradación”. Y al mismo tiempo, trasladan esta responsabilidad al Govern y a la Autoridad Portuaria.