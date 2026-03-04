Baleares es la comunidad autónoma más cara de España para comprar vivienda de segunda mano: Campos, Calvià y Andratx, los municipios de Mallorca que más cuestan

Cada vez es más difícil comprar una casa en Baleares. El precio medio por metro cuadrado de las viviendas de segunda mano continúa encareciéndose hasta alcanzar los 5.317 euros, por lo que un hogar de 80 metros cuadrados costaría 425.378 euros, siendo el más caro de España en febrero según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa. Los tres municipios de Mallorca con un coste más alto son Andratx, Calvià y Campos.

Que Baleares crezca interanualmente a un ritmo inferior que la media no es ningún consuelo porque su precio está disparado. En España el coste medio por metro cuadrado es de 2.950 euros, un 19'9% más que en 2025, pero el precio para comprar una vivienda es más barato con un valor medio de 235.981 euros.

Tres municipios mallorquines, entre los diez municipios con un precio más elevado

Solo San Sebastián arrebata el pleno balear en los ocho primeros puestos. Santa Eulària des Riu es el municipio con un coste medio por metro cuadrado más alto (8.746 euros) y el precio de una vivienda de 80 metros cuadrados es de 699.677 euros.

Le siguen Sant Antoni de Portmany y Eivissa. El primer municipio mallorquín es Andratx con un precio medio por metro cuadrado de 7.326, continúan San Sebastián y Calvià con 7.001 euros por metro cuadrado.

Sant Josep de sa Talaia con el séptimo puesto y Campos con el octavo (6.765 euros) completan la lista de los municipios baleares del top-ten.

Inca y Manacor, los más baratos

Según la misma lista, los dos municipios de Mallorca más baratos para comprar una casa son Inca y Manacor. En la ciudad del Raiguer cuesta 2.885 euros por metro cuadrados, así que una vivienda de 80 metros tiene un precio, de media, 230.793 euros.

Le sigue Manacor con un coste de 3.073 euros y, el precio de una vivienda, es levemente más alto que el de Inca: 245.874 euros.

Palma, la cuarta capital de provincia más cara

Palma es la cuarta capital de provincia con el precio más elevado (5.159 euros/m2 ). Solo San Sebastián, Madrid y Barcelona la superan con un coste medio de 7.176 euros/m2,6.585 euros/m2 y 5.434 euros/m2, respectivamente.

Completan el top ten Málaga, Bilbao, Valencia, A Coruña, Cádiz y Pamplona/Iruña. Por otro lado, la capital con el precio medio más económico es Zamora con 1.504 euros.

Las comunidades autónomas con más subidas

Baleares está a la cola del crecimiento interanual, ya que solo cuatro comunidades autónomas se encarecen a un ritmo más lento. Los incrementos superiores al 10% afecta a 12 comunidades y son: Región de Murcia (24,9%), Asturias (23,1%), Comunitat Valenciana (20,5%), Andalucía (19,9%), Canarias (19,3%), Cantabria (18,7%), Madrid (16,7%), Galicia (15,6%), Cataluña (15,0%), Navarra (12,8%), Castilla-La Mancha (12,2%) y País Vasco (10,2%). Le siguen, Baleares (9,9%), Castilla y León (9,3%), La Rioja (9%), Aragón (7,5%) y Extremadura (7,4%).

La diferencia con el precio del metro cuadrado sí es significativa porque Baleares es un 300% más caro que la comunidad autónoma más barata. Baleares lidera con 5.317 euros/m2, Madrid es la segunda con 5.217 euros/m2. Le siguen, País Vasco con 3.709 euros/m2, Canarias con 3.356 euros/m2, Cataluña con 3.313 euros/m2, Andalucía con 2.797 euros/m2, Comunitat Valenciana con 2.649 euros/m2, Cantabria con 2.543 euros/m2, Navarra con 2.309 euros/m2, Asturias con 2.274 euros/m2, Galicia con 2.178 euros/m2, Región de Murcia con 1.945 euros/m2, Aragón con 1.876 euros/m2, La Rioja con 1.815 euros/m2, Castilla y León con 1.713 euros/m2, Castilla-La Mancha con 1.357 euros/m2 y Extremadura con 1.312 euros/m2.

“La tensión en los precios ya no es un fenómeno exclusivo de los grandes núcleos urbanos, sino que es una tendencia que ha calado en todo el territorio nacional, como demuestra que las 17 comunidades autónomas hayan registrado incrementos interanuales en febrero. Resulta especialmente preocupante que en 12 de ellas las subidas superen los dos dígitos, con casos extremos como la Región de Murcia o Asturias, donde el crecimiento sobrepasa el 23%. Esta presión generalizada responde a una demanda que sigue siendo muy superior a una oferta de vivienda de segunda mano muy escasa”, explica María Matos, directora de Estudios de Fotocasa.