Baleares colinda en la ITB con ... Marruecos: "Somos otro gran destino del Mediterráneo"

La edición número sesenta de la ITB quedará en los anales de la historia. No solo por la nueva guerra en Oriente Próximo y el temor a sus consecuencias humanitarias, económicas o geopolíticas. Es la primera ocasión en la que Marruecos es vecina de Baleares. El colorido expositor del país del Magreb se ha colado en el pabellón de Europa de la feria turística de Berlín, rotulado como Europa-North Africa. Cuando PP y Vox han convertido en cuestión de Estado la prohibición del burka y el niqab en los espacios públicos de Baleares desde el estand balear se otean mujeres ataviadas con el tradicional velo islámico.

Marruecos comparte pabellón en la ITB con España como "gran destino del Mediterráneo". / M.B.M.

Con pura lógica germana, el estand de Marruecos está frente al de Andalucía y al lado de Baeares. "Es el primer año que estamos junto a España; somos países fronterizos y Marruecos un gran destino del Mediterráneo", explica Noureddine Nacimi, de la Oficina Nacional de Turismo de Marruecos. Ha sido una petición del país a los organizadores de la ITB". Marruecos ya es Europa.

Otro año más el sol brilla en Berlín, para qué viajar a la masificada Mallorca. Quizás porque sale más barata la ecotasa en la isla. En un hotel de cuatro estrellas se paga casi 18 euros por noche esta semana. La tasa municipal sobre pernoctaciones es del 7,5 % del precio neto de la noche de alojamiento. La última subida fue en enero de 2025; en Baleares la seguimos teniendo congelada.

El lunes hubo reuniones con turoperadores que se anularon. La repatriación de turistas alemanes varados por la nueva crisis es prioritaria. El consejero delegado de Sidetours, Fran González, lo cuenta desde el estand del receptivo de Bernardo Quetglas y de Summum Hotel Group. El nuevo socio de la hotelera, Schauinsland-Reisen, rebajó el aire festivo de su cita anual en Berlín con un millar de invitados; se eliminó la zona de baile. No está el ambiente para grandes fastos. "Habrá cancelaciones, la gente viajará menos. Yo eso de que Baleares se pueda beneficiar por la guerra no lo veo tan claro", reflexiona la consejera delegada de Summum, Carolina Quetglas.

También Margalida Ramis, directora general de Grupotel, compartió el lunes con su socio TUI la preocupación por sus clientes y los dos cruceros que tenían en la zona del conflicto. "Es pronto aún para saber qué pasará". Mientras, Ramis ya tiene diez hoteles abiertos para estas fechas, una buena nueva que se repite entre los hoteleros mallorquines.

El cocinero Miquel Calent prepara una de sus degustaciones de la gastronomía balear. / David Costa

En el estand de Baleares brillan un año más las ediciones especiales que lanzan Diario de Mallorca y Mallorca Zeitung con motivo de la ITB. El president Llorenç Galmés y el conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, posaron con los ejemplares que recogen la amplia oferta isleña para el turismo alemán. Y por segundo año, el chef mallorquín Miquel Calent repartió buen humor y mejor gastronomía con varias degustaciones: tartar de ternera de Menorca, burballes de pollo ibicenco, judías con cerdo negro de Mallorca o bescuit de Formentera con requesón de Menorca. Con lleno a tutiplén. Tanto como la sala principal del estand de Baleares durante el discurso inaugural de la presidenta Marga Prohens; hubo un alcalde prominente que se quedó sin asiento preferencial, no sabía dónde meterse.

El conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, y el president Llorenç Galmés con las revistas especiale de este diario para la ITB. / David Costa

En la sesión continua de actos que son las ferias turísticas no falta el vicepresidente del Consell, Pedro Bestard. Este martes presentó la Mallorca Trot Experience. Al conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes le tocó el turno a las tres de la tarde, así que llegó apenas una hora antes para coincidir lo mínimo con sus socios del PP.

Este miércoles serán los hoteleros los protagonistas informativos, con el presidente de la FEHM, Javier Vich, y su vicepresidenta ejecutiva, María José Aguiló, a la cabeza. Los dos dirigentes y Carolina Quetglas cruzaron confidencias con la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, cuando la socialista que cada vez suena más como candidata al Govern visitó el estand balear junto al ministro Jordi Hereu.