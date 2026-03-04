Armengol llama a una respuesta "colectiva" frente a la "desafección" hacia el feminismo entre los jóvenes

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha llamado a una respuesta "colectiva" frente a la "desafección" hacia el feminismo que, según distintos estudios recientes, se está extendiendo entre los jóvenes y ha advertido de que la situación actual en materia de igualdad es "crítica".

En este sentido, durante un acto celebrado en el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara Baja con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este domingo 8 de marzo, Armengol ha expresado su preocupación por el retroceso en la identificación de los jóvenes con el feminismo.

"¿Qué ha ocurrido en cinco años para que tantísimos jóvenes piensen que están desprotegidos ante unas leyes de igualdad que consideran abusivas? ¿En qué estamos fallando, teniendo en cuenta que esta generación es posiblemente la que se ha formado en las condiciones más igualitarias hasta el momento?", ha preguntado.

En concreto, Armengol ha aludido al Barómetro Juventud y Género 2025 de Fad Juventud, que revela que el 38,4% de los jóvenes de entre 15 y 29 años se identifican como feministas y la mitad lo recibe como "herramienta de manipulación".

De la misma manera, ha señalado que educar en igualdad "no es un asunto que compete exclusivamente a la comunidad educativa y a las familias, ni mucho menos", sino que es responsabilidad de "todos y todas". A su juicio, la implicación debe extenderse a instituciones, medios de comunicación y empresas tecnológicas. "La educación contra la violencia de género, contra toda violencia, es una poderosa herramienta que ha de ejercerse de forma transversal", ha avisado.

Asimismo, ha alertado de que "la violencia ahora también se ejerce y se sufre muchísimo por control remoto". En esta línea, ha asegurado que la violencia sucede antes "los ojos" de todos, tanto en centros educativos, como en el ámbito digital y el familiar.

Durante su intervención, ha citado a la psiquiatra francesa Marie-France Hirigoyen para advertir de que los comportamientos de acoso y maltrato pueden comenzar con "pequeños actos perversos" que "son tan cotidianos que parecen normales". "Empiezan con una sencilla falta de respeto, con una mentira o con una manipulación. Pero solo los encontramos insoportables si nos afectan", ha apuntado.

Noticias relacionadas

En el acto también ha tenido lugar la mesa redonda 'Importancia de la educación para la prevención de la violencia sexual y de género en niñas, niños y adolescentes', moderada por la periodista Lola Martínez Rojo, y en la que participarán la actriz y directora Leticia Dolera y la educadora y especialista en prevención de violencia de género Marina Marroquí.