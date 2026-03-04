Almacenes Femenías: 90 años de tradición, evolución y compromiso con la calidad

Almacenes Femenías ha sido un referente en el sector de la construcción e interiorismo en Mallorca durante 90 años. Fundada en 1936 en Llucmajor por Jaime Femenías, la empresa comenzó como un pequeño negocio dedicado a la venta de materiales como cal, yeso y cemento. Con el paso de las décadas, la marca ha ido evolucionando hasta convertirse en uno de los actores clave de la industria de la construcción en Mallorca, siendo reconocida tanto por su calidad como por su adaptabilidad a los nuevos tiempos.

Evolución de una historia familiar

Desde su fundación, Almacenes Femeníasha mantenido un enfoque familiar que ha permitido a la empresa adaptarse a los cambios del mercado sin perder sus valores fundamentales: calidad, servicio y confianza. Con el paso de los años, la empresa ha sido testigo del crecimiento de Mallorca, acompañando tanto a profesionales del sector de la construcción como a particulares, quienes confían en sus productos para llevar a cabo proyectos de construcción e interiorismo.

Grandes hitos de Almacenes Femenías a lo largo de 90 años

1936 – Fundación de la empresa en Llucmajor como almacén de materiales básicos para la construcción (cemento, cal y yeso).

1984 – Apertura del centro en el Polígono Industrial de Son Castelló (Palma), una decisión estratégica que sitúa a Almacenes Femenías en el principal eje industrial de la ciudad y marca un punto de inflexión en su crecimiento, capacidad operativa y proyección dentro del sector de la construcción en Mallorca.

2012 – Reorganización estratégica con el traslado del almacén principal a Son Rossinyol y la reconversión del centro de Son Castelló en un espacio especializado en interiorismo y diseño.

Almacenes Femenías cuenta con una red de centros que da servicio a toda la isla con agilidad y especialización. / .

La calidad como esencia

A lo largo de estos 90 años, Almacenes Femenías ha sabido mantenerse a la vanguardia en cuanto a innovación, con una amplia variedad de materiales de construcción e interiorismo. Desde los materiales básicos hasta los más específicos para proyectos de diseño de interiores, la empresa ofrece productos que abarcan desde grifería, baldosas, pavimentos, sanitarios, parquets y revestimientos, hasta productos de alta gama que se adaptan a las nuevas tendencias de sostenibilidad e innovación.

Almacenes Femenías adapta su oferta de materiales y productos a las nuevas tendencias de sostenibilidad e innovación. / .

Compromiso con la sostenibilidad y el servicio al cliente

Almacenes Femenías también ha estado a la vanguardia de la sostenibilidad. Con la incorporación de materiales de bajo impacto ambiental y su compromiso con la economía circular, la empresa no solo responde a las demandas del mercado, sino que también contribuye al cuidado del medio ambiente, alineándose con las tendencias globales del sector. Pero uno de sus pilares más importantes sigue siendo la atención al cliente. Con una experiencia personalizada, la empresa ofrece asesoramiento experto tanto a profesionales como a particulares, siempre buscando las mejores soluciones a cada proyecto.

Almacenes Femenías ofrece asesoramiento experto tanto a profesionales como a particulares, buscando las mejores soluciones a cada proyecto / .

El futuro de Almacenes Femenías: una historia en construcción

A pesar de su longeva trayectoria, Almacenes Femenías sigue mirando al futuro con optimismo. Con la cuarta generación al mando, la empresa está comprometida con el desarrollo sostenible y la innovación. Manteniendo su esencia familiar, sigue siendo un referente en el sector, consolidándose como un socio clave para cualquier proyecto de construcción o interiorismo en Mallorca.

En Almacenes Femenías encontramos productos que van de los materiales básicos hasta los más específicos para proyectos de diseño de interiores. / .

Almacenes Femenías, 90 años siendo parte de los proyectos que construyen Mallorca, con gusto y con gusto.