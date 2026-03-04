Acuerdo entre Més y PP para avanzar hacia la cogestión aeroportuaria en Baleares

Més per Mallorca, Més per Menorca y Partido Popular aprobarán esta tarde un cambio relevante en la gobernanza de los aeropuertos del archipiélago para reforzar la capacidad de decisión de las instituciones autonómicas. Ambos partidos han pactado el texto final de la ley de cogestión aeroportuaria para influir en cuestiones clave como el volumen de vuelos o el modelo de crecimiento del tráfico aéreo.

Los portavoces de Més, Lluís Apesteguia y Josep Castells, han sido los primeros en anunciar esta misma mañana que existe una mayoría parlamentaria para avanzar hacia una fórmula de cogestión aeroportuaria. En un principio, las enmiendas del PP rebajaban la capacidad de decisión de las distintas instituciones, si bien los populares han aceptado que los acuerdos acaben teniendo un carácter vinculante.

El objetivo final es que el acuerdo que pueda alcanzarse en la Cámara autonómica sea posteriormente ratificado en el Congreso de los Diputados, donde la norma debería aprobarse definitivamente. En este sentido, Més reclama que la tramitación en Madrid se realice con la máxima celeridad. Hay que recordar que la líder del PSIB-PSOE, Francina Armengol, es la actual presidenta del Parlamento.

El acuerdo para la cogestión aeroportuaria prevé informes vinculantes sobre capacidad de carga, planes estratégicos y tarifas. El nuevo Comité de Coordinación Aeroportuaria de Baleares integrará al Estado, AENA, Govern, consells insulares y ayuntamientos.

El acuerdo político que impulsa Més per Mallorca y Més per Menorca para avanzar hacia la cogestión aeroportuaria en Baleares introduce un cambio relevante en la arquitectura institucional que regula la gestión de los aeropuertos del archipiélago. La transacción pactada establece la creación de un Comité de Coordinación Aeroportuaria de las Illes Balears con una composición amplia y con nuevas funciones que permitirían a las instituciones autonómicas influir directamente en la política aeroportuaria.

El nuevo órgano será el instrumento mediante el cual la Comunidad Autónoma participará en la gestión de los aeropuertos de interés general situados en Baleares, incorporando a las administraciones insulares y locales en la toma de decisiones sobre aspectos estratégicos del sistema aeroportuario.

Varios representantes

Según el texto del acuerdo, el comité estará formado por dos representantes del ministerio competente en materia de transporte, que ejercerán la presidencia, dos representantes de AENA, un representante de la Delegación del Gobierno, dos representantes del Govern balear, cuatro representantes de los consells insulares, además de representantes municipales de Palma, Maó y Sant Josep de sa Talaia. A ellos se sumarán representantes de las cámaras de comercio, las organizaciones económicas y los sindicatos más representativos.

El comité deberá reunirse al menos dos veces al año y tendrá entre sus funciones supervisar la calidad de los servicios aeroportuarios, participar en la definición de la estrategia aeroportuaria y analizar cuestiones relacionadas con la conectividad aérea, las rutas y la capacidad de los aeropuertos.

Uno de los aspectos centrales del acuerdo es que el comité podrá informar sobre los planes estratégicos de los aeropuertos, incluidos los planes directores, los planes especiales de ordenación y el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), que fija la estrategia inversora y regulatoria del gestor aeroportuario. En el caso del DORA, el informe del comité tendrá carácter vinculante en todo aquello que afecte a los aeropuertos de Baleares.

Tarifas e infraestructuras

La propuesta también contempla que este órgano pueda formular propuestas sobre tarifas aeroportuarias, bonificaciones, proyectos de infraestructuras o modificaciones estructurales de los aeropuertos, además de recibir información sobre los ingresos, gastos y cuentas de resultados de AENA tanto a nivel global como desglosadas por cada aeropuerto del archipiélago.

El acuerdo incorpora además un elemento que conecta la política aeroportuaria con el debate territorial y ambiental en las islas. Para evitar que la llegada de pasajeros supere la capacidad de carga de cada isla, determinados informes del comité relacionados con la estrategia aeroportuaria, los planes directores o la regulación del sistema tendrán carácter vinculante.

La norma prevé asimismo que el comité elabore un informe anual sobre los impactos de los aeropuertos en cada isla, analizando efectos sobre el medio ambiente, la movilidad, el uso de recursos naturales o la calidad de vida de los residentes. Ese informe deberá cuantificar los costes de estos impactos y proponer un plan anual de actuaciones para mitigarlos.

Coordinación entre administraciones

Otro de los cambios relevantes es la adaptación del marco estatal para permitir la creación de comisiones de coordinación aeroportuaria en aeropuertos situados en islas, incluso cuando no superen los ocho millones de pasajeros anuales. Esta modificación permitirá constituir una Comisión de Coordinación específica para el aeropuerto de Menorca, que se sumará a las ya existentes en Palma e Ibiza.

Esta comisión menorquina estará integrada por el director del aeropuerto de Menorca, un representante del Govern balear, un representante del Ayuntamiento de Maó y un representante del Consell de Menorca, y ejercerá funciones delegadas del comité autonómico en relación con la actividad aeroportuaria de la isla.

Entre otras tareas, analizará cuestiones relacionadas con las servidumbres aeronáuticas y acústicas, las tarifas aeroportuarias, la estrategia comercial del aeropuerto o el impacto territorial de su actividad, elevando posteriormente sus propuestas al comité autonómico.

Finalmente, el texto establece que AENA deberá requerir a los consells insulares la designación de sus representantes en el comité y en las comisiones en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la norma, con el objetivo de poner en marcha el nuevo sistema de coordinación institucional.

Con este modelo, los impulsores de la iniciativa buscan reforzar la capacidad de las instituciones baleares para influir en la política aeroportuaria, vinculando la gestión de los aeropuertos con la planificación territorial, económica y ambiental del archipiélago.