Vox al PP de Prohens: "Están subiéndose al carro de la antiinmigración porque ven que da votos"

El debate sobre inmigración y menores no acompañados ha vuelto a aparecer en el pleno del Parlament, donde Vox ha acusado al Govern de incoherencia en su discurso y el Ejecutivo autonómico ha defendido que actúa dentro de la legalidad ante una situación que ha calificado de "colapso".

El portavoz adjunto de Vox, Sergio Rodríguez, asegura que el PP ha endurecido su discurso migratorio por cálculo electoral. "Están subiéndose al carro de la antiinmigración porque ven que es un carro que da votos, que es el que pide la gente en la calle, pero a la hora de la verdad hacen cosas diferentes", ha afirmado.

Rodríguez ha puesto el foco en la gestión del Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) y ha lamentado que el organismo haya regularizado "a petición propia" a más de un centenar de menores no acompañados. Según ha sostenido, esta actuación contradice los compromisos alcanzados entre su partido y el PP.

"Han pactado con nosotros que los menores que entran ilegalmente no accedan a ciertas ayudas sociales de inserción o emancipación y por la puerta de atrás les legalizan", ha señalado. Asimismo, ha criticado que se hayan mantenido subvenciones a entidades sociales. "Han pactado con nosotros que no daríamos ayudas a las asociaciones que contribuyan al tráfico de personas y seguimos regando con miles de euros a la Cruz Roja", ha añadido.

El portavoz de Vox ha asegurado que su formación se muestra "muy contenta de que ustedes vengan a nuestras políticas antiinmigración ilegal", aunque ha exigido al Govern que vaya "más allá de papeles y declaraciones".

Frente a estas acusaciones, la consellera de Presidencia, Antònia Maria Estarellas, ha defendido la posición del Ejecutivo autonómico y ha insistido en que la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha mantenido una línea coherente con esta cuestión. En este sentido, ha afirmado que "uno de los problemas que más preocupa" al Govern ha sido la llegada diaria de pateras y la saturación de los centros de menores no acompañados.

En este contexto, ha recordado que el Ejecutivo balear ha presentado recursos ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo contra varios decretos del Gobierno central relacionados con la gestión migratoria y el reparto de menores procedentes de Canarias.

La consellera ha calificado este sistema de distribución como "injusto" y ha defendido que va en contra de los intereses de Baleares y de los propios menores que ya ocupan plazas en el sistema de protección. Estarellas también ha alertado de la presión que, a su juicio, sufre el archipiélago, al mencionar el "éxodo de guardias civiles en Ibiza" y la situación de las infraestructuras habilitadas por el Estado. "El sistema está colapsado", ha afirmado.

Pese a ello, ha recalcado que el Govern ha cumplido con la ley y ha asumido su responsabilidad en la protección de los menores. "Cumplimos con la ley, tenemos el deber de proteger a los menores", ha declarado. Finalmente, Estarellas ha advertido de que el Ejecutivo autonómico no renunciará a la vía judicial para frenar el reparto obligatorio. "No nos cansaremos de utilizar el arma legal para parar este reparto", ha concluido.