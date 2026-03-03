Los pisos en alquiler de Mallorca bajan un 6% en dos años pero el precio sube un 63%

Los contratos de alquiler que se firman en Mallorca se han visto reducidos un 6,2% en el plazo de solo dos años, mientras que el valor medio que se paga por esos inmuebles se ha elevado un 63% en ese mismo periodo. Estos datos, facilitados por el Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) a preguntas del grupo socialista en el Parlament, se vinculan a la polémica abierta ante el informe encargado por el Govern a la Cátedra de Vivienda de la Universitat Rovira i Virgili en el que se desaconseja poner topes a los citados precios.

El diputado socialista Llorenç Pou subraya que la información facilitada por el IBAVI cifra en 3.569 los contratos de alquiler de Mallorca registrados en este organismo durante el pasado año, frente a los 3.806 contabilizados en 2023, ejercicio en el que se produjo el relevo del Ejecutivo de Francina Armengol por el actual de Marga Prohens. Eso supone que en ese periodo la cifra de alquileres contabilizados se ha reducido un 6,2% en la isla.

En el caso de Ibiza, ese descenso es todavía más acentuado, de un 14,2%, mientras que en Menorca se modera a una bajada del 3,4%. En Formentera las cifras se mantienen estables.

Los alquileres que se firman en Mallorca evolucionan a la baja / B. Ramón

Lo peor sin lo mejor

Esta información lleva a Pou a señalar que el efecto negativo que desde el Govern se asigna al hecho de limitar el valor de los alquileres, al afirmar que en Barcelona donde se ha aplicado esta medida la oferta se ha reducido, se está dando también en Baleares, pero con la desventaja de que mientras en la capital catalana el valor medio de los alquileres se ha logrado rebajar, en el archipiélago se sufre un encarecimiento descontrolado.

Para respaldar esta última afirmación, el diputado socialista usa de nuevo los datos del IBAVI, en este caso respecto a la valor medio de las fianzas que se depositan en este instituto dependiente del Govern. Hay que recordar que cuando se produce un contrato de alquiler, es obligatorio depositar por parte de los inquilinos un mes del precio en el citado organismo.

Subida de los precios

Pues bien, el valor medio de esos depósitos que en 2023 fue de 837 euros en Mallorca, en 2025 pasó a ser de 1.365 euros, lo que implica un encarecimiento del 63%, en este caso el más acentuado de todas las islas.

Porque aunque el valor medio de esas fianzas de un mes de alquiler se situó en Ibiza durante 2025 en los 2.177 euros, la subida en relación a 2023 fue de un 55,7%, mientras que en Menorca, con sus 1.030 euros, ese aumento se quedó en un 61,4%. En Formentera se da la situación excepcional de un descenso, al pasar de los 1.625 euros de media en 2923 a los 1.599 de 2025, aunque hay que tener en cuenta que en esta isla se firman muy pocos nuevos contratos cada año (21 en ambos ejercicios) lo que hace que esa evolución resulte más arbitraria.

Llorenç Pou. diputado del PSIB / PSIB

Pero el conjunto de estos datos llevan a Llorenç Pou a denunciar que Baleares pierde oferta de alquileres sin lograr frenar sus precios como sí ha sucedido en las ciudades que se han declarado como zonas tensionadas, señalando el caso de Barcelona.

En este aspecto, hay que recordar que un análisis realizado por el PSIB en 2024 concluyó que dos de cada tres municipios de Mallorca cumplen los requisitos para poder ser considerados como zona tensionada y topar los alquileres, entre ellos Palma, Calvià, Llucmajor o Marratxí, por citar algunos ejemplos.

Además, Pou pone de relieve que las medidas para edificar nueva vivienda tardan años en dar resultados, mientras que en el corto plazo la única forma de facilitar el acceso a una residencia es actuar sobre los alquileres.