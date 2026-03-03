Las urgencias de la Unión Europea ya disponen de la historia clínica de los pacientes baleares

El Servei de Salut de les Illes Balears (Ib-Salut) se ha integrado en la plataforma europea 'EU-Patient Summary', que permitirá a los servicios de Urgencias de los países participantes en la Unión Europea disponer de información clínica clave de los pacientes.

'EU-Patient Summary' es una herramienta que recopila la información clínica más relevante —como alergias, medicación activa o patologías significativas— para que pueda ser consultada por profesionales sanitarios cuando un paciente requiera atención urgente fuera de su país de residencia, ha informado la Conselleria de Salud.

De este modo, los facultativos contarán con datos fundamentales para la asistencia, especialmente en casos en los que el paciente haya perdido el conocimiento o no pueda comunicarse.

Asimismo, los profesionales podrán añadir información relativa a la medicación prescrita o a las intervenciones realizadas durante la atención.

La integración beneficiará tanto a los residentes en Baleares que viajen con la Tarjeta Sanitaria Europea y necesiten asistencia urgente en otro estado miembro, como a los profesionales de urgencias del sistema público balear que atiendan a turistas procedentes de la Unión Europea.

En 2024, el Servei de Salut atendió a cerca de 70.000 turistas con Tarjeta Sanitaria Europea.

La plataforma, financiada con fondos europeos, forma parte del Plan Estratégico de Transformación, Innovación y Salud Digital 2025-2029, que contempla una inversión global cercana a los 100 millones de euros y el desarrollo de 72 proyectos estratégicos para modernizar el sistema sanitario, mejorar la eficiencia y avanzar hacia un modelo de medicina personalizada y de precisión, con especial impulso a la digitalización y al uso de la inteligencia artificial.

'EU-Patient Summary' es fruto de la transposición al ordenamiento jurídico español de la directiva europea relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza.

Esta normativa facilita el reconocimiento de recetas médicas expedidas en otros estados miembros y permite que los pacientes puedan recibir atención sanitaria en otro país de la Unión Europea, bajo determinadas condiciones, con posterior solicitud de reembolso en su estado de origen.