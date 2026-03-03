El turismo queda herido de guerra

Una tristemente olvidada presidenta hotelera se felicitó en redes de un acto violento en un país de la competencia, porque desplazaría a los turistas hacia Mallorca. Hubo que recordarle que no era recomendable exteriorizar el menosprecio a los seres humanos, tan característico de su industria. El turismo ha quedado de nuevo herido de guerra, en Irán y sobre todo alrededores.

Ante un conflicto en espiral y sin precedentes, una invitación para viajar a Grecia o Turquía debe ser hoy amablemente rechazada. Gracias a esta alergia, resurge el unicornio de un desvío del flujo turístico hacia el Mediterráneo occidental o mallorquín, para remendar el descenso significativo que se ha registrado en los dos primeros meses del año.

El turista es optimista o irresponsable por naturaleza, de otra forma no se dejaría tratar como ganado, por lo que anticipa que en abril ya no quedará rastro de la guerra de Irán. Sin embargo, hasta la eufórica Casa Blanca prevé un mes largo de hostilidades, una eternidad para los hipersensibles mercados de reservas.

La preocupante novedad turística es el desbordamiento de la guerra. Dubai nunca había sido bombardeada por Irán, porque nadie ataca a sus banqueros, y seguro que esta inmunidad alentó la implantación en Emiratos de los hoteleros mallorquines ahora en precario. Suenan las alarmas continuamente, caen restos de metralla, un señuelo para el turismo de aventura.

El enjambre de vuelos que cicatriza el planeta ha sufrido un tremendo agujero negro, a punto de inaugurar el Abu Dabi-Palma de Etihad, y los mallorquines han aprendido un procedimiento radical para restringir las saturaciones aeroportuaria y crucerística. Bajo el criterio de la experiencia, la covid demostró la fácil cicatrización de las heridas turísticas, al margen de la situación bélica. Al fin y al cabo, las playas de Israel estaban atiborradas mientras el país bombardeaba a Irán y viceversa, en la guerra de los doce días disputada el pasado junio.