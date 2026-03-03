TUI ve “a corto plazo” una oportunidad con la guerra de Irán al redirigir turistas a Baleares

Más allá de la tragedia y el agravamiento de la tensión geopolítica que conlleva la guerra en Oriente Próximo conlleva el desplazamiento de los flujos turísticos, lo que “a corto plazo” es una oportunidad para destinos como España y Baleares. Atraerá más viajeros hacia las zonas seguras, pero, por otro lado, puede “tensionar” la capacidad del archipiélago y del resto de zonas turísticas de Europa occidental, avisó este martes el consejero delegado del Grupo TUI, Sebastian Ebel, desde la ITB de Berlín, al no haber camas para tanta demanda.

Ebel, tras participar en una reunión con la delegación balear en el estand de las islas en el recinto ferial Messe Berlin, expresó su tristeza ante lo que está ocurriendo: “Pensamos en el pueblo de Irán, esperanmos que haya una buena solución para ellos”. Sobre qué consecuencias trae el conflicto y su extensión en Oriente Próximo, el alemán vislumbra que “a corto plazo es una gran oportunidad para los países más tradicionales” como Grecia, España, Italia o Cabo Verde. “Vemos un desplazamiento desde Europa del Este hacia Europa occidental, lo cual, por un lado, es positivo para España”, pero “por supuesto trae más clientes y probablemente incluso tensiona la capacidad”.

Ligero crecimiento

TUI resalta lacolaboración con las autoridades y el sector turístico balear. “Compartimos los objetivos de desestacionalizar la temporada” y de “elevar el nivel del turismo” y ofrecer “mejores productos” todo el año. Para el verano, Ebel estima un crecimiento ligero que les satisface. “Estamos muy contentos con lo que tenemos” y prevé una temporada estival “muy fuerte”, mientras trabajan con el Govern en mejorar el producto turístico para diferenciarse de otros destinos, con más actividades deportivas y oferta culinaria.

El grupo alemán incide en que el cliente de la turoperación se distingue por estancias más largas: “Normalmente se quedan nueve días, más que quienes solo vienen el fin de semana”. Observa que se viaja menos en familia —“vemos menos niños”— porque "hay menos dinero" para las vacaciones por la crisis económica en Europa.

"Respaldo" al Govern

Desde el Govern, el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, tras este primer encuentro con una mayorista alemana —este miércoles seguirá la ronda con los turoperadores—, se mostró satisfecho por las buenas previsiones de TUI para la temporada 2026, a la espera de cómo evolucione el conflicto de Oriente Próximo. “Incluso me dicen que la capacidad hotelera está limitada, que si hubiera más, seguramente también se llenaría”. “Tener la capacidad limitada hace que no vengan tantos turistas como seguramente querrían”, dice Bauzà, lo que considera “un respaldo a la política turística” del Govern.

“El año pasado volvimos a tener cinco millones de turistas alemanes en nuestras islas; por tanto, las cifras hablan por sí solas”, señala sobre el turismo alemán.

A la espera

Por su parte, Antoni Homar, director comercial y de marketing de Zafiro Hotels, da el punto de vista hotelero. “No vemos parón de reservas; puede afectar en función de lo que dure el conflicto de Irán”. Tampoco a corto plazo prevé que esta crisis impacte en los precios de los vuelos por la compra anticipada de combustible de las aerolíneas; otra cosa será “a medio plazo”. Apunta que los destinos cercanos al conflicto pueden resentirse. “Egipto también puede tener un frenazo, pero es pronto” para dilucidar qué pasará.

De izquierda a derecha Antoni Homar (Zafiro), Gabriel Subías, (World2Meet), Marga Amengual (Blau) y Pep Cañellas (Fergus). / David Costa

Gabriel Subías, consejero delegado de World2Meet, la división de viajes del Grupo Iberostar, advierte de que “esta situación no es buena para nadie”. De entrada, participantes en la feria procedentes de Asia no han podido viajar. “La incertidumbre y la subida del combustible” están latentes, avisa. Por otro lado, señala que las islas son “un oasis de tranquilidad para el turista europeo”. Hay que estar con ojo avizor para ver cómo se desarrollan los acontecimientos; la apertura del aeropuerto de Dubái es un avance, considera. A medio plazo estamos ante otro obstáculo más con consecuencias económicas, pero “si alguien lo va a notar menos seremos nosotros”, añade Subías.