Cuándo es el próximo festivo en Baleares: hasta 6 días libres en Semana Santa

Municipios como Campanet, Lloseta o Montuïri han seleccionado el martes 7 de abril como festivo local, extendiendo el período de descanso en Semana Santa

Duna Márquez

Palma

Con la celebración del Día de les Illes Balears, con su festivo el 2 de marzo, ya se piensa en el siguiente día no laborable del calendario en Mallorca. Tras dejar atrás las fiestas de invierno, muchas personas se preguntan cuándo será el próximo día libre para desconectar o planear una escapada, y esta fecha marca la mejor oportunidad del año para hacerlo.

Esta Semana Santa permitirá, como mínimo, descansar cinco días seguidos, sin necesidad de pedir vacaciones en el trabajo. En Baleares, los días festivos oficiales serán el Jueves Santo (2 de abril), el Viernes Santo (3 de abril) y el Lunes de Pascua (6 de abril). Además, algunos municipios de Mallorca han seleccionado el martes 7 de abril como festivo local, prolongando hasta los seis, contando el sábado y domingo, los días de puente en el mes de abril.

Estos son los municipios que tienen festivo el 7 de abril

  • Campanet
  • Lloseta (Romería del Cocó)
  • Llubí
  • Montuïri (Tercera fiesta de Pascua)
  • Petra (Tercera fiesta de Pascua)
  • Sant Joan (Martes de Pascua)

Qué día de apertura comercial tiene la Semana Santa en Mallorca

Durante la Semana Santa, el calendario comercial aprobado por el Govern balear solo contempla un día de apertura autorizada. En concreto, comercios y grandes superficies únicamente podrán abrir el jueves 2 de abril (Jueves Santo).

