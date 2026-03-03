El paro en Baleares cae un 7 % interanual en febrero

Baleares cierra febrero con 27.339 parados, un 7,03 % menos que en 2025 y un 2,52 % menos que en enero, mientras que los afiliados a la Seguridad Social aumentan hasta los 505.280, un 1,97 % más que el año anterior y un 2,75 % más que el mes pasado.

Así se desprende de los datos publicados este martes por los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que reflejan que, en números absolutos, el número de desempleados en la comunidad desciende en 706 personas en relación con enero y en 2.068 en comparación con febrero de 2025.

En cuanto a los datos de la Seguridad Social, los afiliados en el archipiélago aumentan en 13.529 personas en comparación con enero y en 9.742 en relación con febrero del año pasado.

Sobre el perfil por sexos, del total de parados de la comunidad autónoma, 11.779 son hombres y 15.560 mujeres, mientras que el grueso de personas en situación de desempleo se sitúa especialmente en el sector servicios (20.357), seguido de la construcción (3.095), la industria (1.187) y la agricultura (330).

En cuanto al conjunto del país, España registra 21.670.636 afiliados a la Seguridad Social en febrero, un 2,24 % más que el año anterior y un 0,45 % más que en enero, mientras que el paro se sitúa en 2.442.646 personas, con una caída interanual del 5,81 % y un ligero ascenso en comparación con el mes pasado del 0,15 %.