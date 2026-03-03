La nube de polvo en suspensión del Sáhara llega a Mallorca: posibles lluvias de barro
La concentración de polvo sahariano, que ya ha llegado a Baleares, afectará también a toda Europa durante los próximos días
El polvo en suspensión procedente del desierto de Sáhara ya ha llegado a Mallorca y es el responsable del tono borroso y rojizo que presenta el cielo de la isla.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares ha compartido una espectacular imagen de satélite, captada este martes a primera hora, en la que se aprecian nubes altas sobre el archipiélago y la masa de polvo alcanzando la isla.
Lluvias de barro
La irrupción de este polvo africano en suspensión se produjo ya este lunes, aunque las mayores concentraciones se producirán este miércoles y jueves, según informó a Aemet.
La llegada del polvo en suspensión a Mallorca coincide también con la presencia de nubes y la predicción de posibles precipitaciones en los próximos días que serán de barro.
Una masa excepcional que afectará a toda Europa
La masa de polvo en suspensión se extenderá durante los próximos días a gran parte de Europa occidental, desde la Península Ibérica hasta Suecia pasando por Francia, Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos y Reino Unido, entre otros países.
Problemas respiratorios
Además, la alta concentración de polvo, junto con el polén primaveral, puede provocar un aumento de los problemas respiratorios, cardiovasculares y de alergias, especialmente los días de más intensidad (miércoles y jueves).
Previsión para el martes
Además del polvo en suspensión, para este martes la Aemet prevé cielo muy nuboso tendiendo a intervalos nubosos en Baleares.
Las temperaturas, sin cambios o en ligero ascenso y el viento de componente este moderado con algún intervalo fuerte.
- La familia kuwaití pide 9 años al encargado de cuidar sus fincas en Mallorca
- El 70% de los trabajadores fijos discontinuos de Mallorca ya han sido llamados para iniciar la temporada
- Víctor Madera ha comprado Capocorb Nou a los magnates kuwaitíes por doce millones
- Un empresario de Mallorca al que le piden ocho años de cárcel: “No sabía que no se pagaban las cuotas de la Seguridad Social, esto era cosa de la gestoría”
- El Consell de Mallorca va a instalar cámaras para la lectura de matrículas de coches
- Deniegan el teletrabajo a una mujer que no puede vivir en Mallorca por el alto precio de la vivienda
- El Govern elevará el 1 de marzo el precio máximo de los pisos con ayudas fiscales para jóvenes pero menos de lo anunciado
- La justicia desmonta los razones del Consell de Mallorca para eliminar el carril Bus Vao