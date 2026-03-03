La nube de polvo en suspensión del Sáhara llega a Mallorca: posibles lluvias de barro

El polvo en suspensión procedente del desierto de Sáhara ya ha llegado a Mallorca y es el responsable del tono borroso y rojizo que presenta el cielo de la isla.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares ha compartido una espectacular imagen de satélite, captada este martes a primera hora, en la que se aprecian nubes altas sobre el archipiélago y la masa de polvo alcanzando la isla.

Lluvias de barro

La irrupción de este polvo africano en suspensión se produjo ya este lunes, aunque las mayores concentraciones se producirán este miércoles y jueves, según informó a Aemet.

La llegada del polvo en suspensión a Mallorca coincide también con la presencia de nubes y la predicción de posibles precipitaciones en los próximos días que serán de barro.

Una masa excepcional que afectará a toda Europa

La masa de polvo en suspensión se extenderá durante los próximos días a gran parte de Europa occidental, desde la Península Ibérica hasta Suecia pasando por Francia, Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos y Reino Unido, entre otros países.

Problemas respiratorios

Además, la alta concentración de polvo, junto con el polén primaveral, puede provocar un aumento de los problemas respiratorios, cardiovasculares y de alergias, especialmente los días de más intensidad (miércoles y jueves).

Previsión para el martes

Además del polvo en suspensión, para este martes la Aemet prevé cielo muy nuboso tendiendo a intervalos nubosos en Baleares.

Las temperaturas, sin cambios o en ligero ascenso y el viento de componente este moderado con algún intervalo fuerte.