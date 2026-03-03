Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mercadona dona 417 toneladas de alimentos a 27 entidades sociales de Baleares con las que colabora

Mercadona donó el pasado año en Baleares un total de 417 toneladas de alimentos y productos a las 27 entidades sociales con las que colabora en Baleares, mientras que en España y Portugal se han donado a lo largo de 2025 más de 20.000 toneladas.

Según los datos facilitados por la compañía, en el caso concreto de las islas se han donado 417 toneladas de alimentos, lo que equivale a más de 6,945 carros de la compra y supone evitar el desperdicio de alimentos.

La coordinadora de Prevención y Gestión Alimentaria de Mercadona, Laura Cruz, ha explicado que la compañía "cuenta con un Plan de Acción Social para la colaboración con entidades sociales de España y Portugal, en el marco de las estrategias de prevención del desperdicio alimentario" que se implanto hace años.

Entre estas estrategias se encuentra la donación de alimentos que "ocupa un lugar especialmente relevante por su impacto social" en las más de 850 entidades sociales con las que colabora Mercadona y a las que en 2025 donó 20.000 toneladas de productos, el equivalente a más de 333.000 carros de la compra.

"Es un claro ejemplo de cómo una gestión eficiente y responsable genera impacto positivo en la empresa, la sociedad y el medio ambiente", ha asegurado Laura Cruz, quien ha reafirmado el compromiso de la compañía con la sostenibilidad y la lucha contra el desperdicio.

