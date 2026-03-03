Mapa del alquiler vacacional en Mallorca: estos son los pueblos con mayor concentración de viviendas turísticas

El ajuste de la oferta de viviendas turísticas anunciadas en plataformas digitales como Booking o Airbnb durante el último año tuvo en Mallorca un impacto significativo. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran un descenso generalizado entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, aunque con intensidades muy diferentes según municipios y con un patrón que distingue entre los grandes núcleos urbanos, las zonas vacacionales clásicas, los enclaves residenciales y pequeños municipios donde la vivienda turística tiene un peso extraordinario.

El caso más llamativo es el de Palma, que concentra el mayor descenso tanto en términos absolutos como relativos. La capital balear pasó de 1.006 viviendas turísticas anunciadas en noviembre de 2024 a 450 en noviembre de 2025, lo que supone 556 menos, un 55,3% menos en solo doce meses. La reducción de plazas también fue muy significativa, al pasar de 5.438 a 3.000, es decir, 2.438 plazas menos, o lo que es lo mismo, un descenso de un 44,8%.

La contracción no solo afecta al volumen de la oferta anunciada, sino también a su peso relativo respecto al número total de viviendas de Ciutat. La proporción de pisos turísticos sobre el parque residencial palmesano cayó del 0,54% al 0,24%, reflejando una pérdida clara de presencia del alquiler vacacional en el principal mercado de la isla.

El norte mantiene la mayor concentración de plazas

Pese al ajuste generalizado, los grandes municipios turísticos del norte de Mallorca continúan liderando en capacidad. Pollença se mantiene como el municipio con mayor número de plazas en viviendas turísticas anunciadas, con 14.656 en noviembre de 2025. Aunque la cifra confirma su posición dominante, también refleja un retroceso frente a las 16.266 plazas registradas en noviembre de 2024, lo que supone 1.610 menos, una reducción del 9,9% . El número de viviendas anunciadas pasó de 2.627 a 2.385, es decir, 242 menos o un 9,2% menos. Su peso relativo sobre viviendas censadas descendió del 19,07% al 17,32%, manteniéndose aun así como uno de los porcentajes más elevados de la isla.

Una evolución similar se observa en Alcúdia, donde las viviendas turísticas anunciadas descendieron de 1.647 a 1.464 (11,1% menos) y las plazas ofertadas de 9.894 a 8.841 (10,6% menos). El porcentaje sobre viviendas censadas cayó del 12,96% al 11,52%.

En el Migjorn de Mallorca, Santanyí también registró un ajuste relevante. El INE contabiliza 967 viviendas turísticas anunciadas en noviembre de 2025, frente a 1.123 un año antes, lo que supone 156 menos, un descenso de 13,9 puntos en términos porcentuales. Las plazas ofertadas pasaron de 7.298 a 6.115, es decir, 1.183 menos (16,2% menos).

El interior y las áreas residenciales también retroceden

El ajuste no se limita a la costa. En el Llevant mallorquín, Manacor redujo su oferta de 886 a 731 viviendas turísticas anunciadas (17,5% menos) y de 5.718 a 4.651 plazas (18,7% menos), con una caída del peso relativo del 3,10% al 2,56%. En municipios de carácter más residencial como Llucmajor, la reducción también fue significativa. Las viviendas anunciadas pasaron de 610 a 452 (25,9% menos) y las plazas de 4.079 a 3.085 (24,4% menos).

Uno de los descensos más acusados se registra en Calvià, uno de los principales destinos turísticos de Mallorca. El número de viviendas turísticas anunciadas cayó de 467 a 298 (36,2% menos), mientras que las plazas ofertadas descendieron de 3.030 a 2.073 (31,6% menos). El peso relativo sobre viviendas censadas se redujo del 1,28% al 0,82%.

La contracción de la oferta también alcanzó a municipios de menor tamaño pero con elevada presión turística y residencial, como Deià y Valldemossa.

En Deià, el INE contabiliza 75 viviendas turísticas anunciadas en noviembre de 2025, frente a 95 un año antes, lo que supone 20 menos, traducido en un 21,1% menos. Las plazas ofertadas descendieron de 603 a 460, es decir, 143 menos, un descenso del 23,7%. En el caso de Valldemossa, las viviendas anunciadas pasaron de 99 a 82 (17,2% menos) y las plazas de 638 a 525 (17,7% menos).

Búger, entre los municipios con mayor presión turística relativa

Uno de los casos más singulares se produce en Búger, pequeño municipio del interior donde la vivienda turística mantiene un peso extraordinariamente elevado sobre el parque residencial. Según el INE, en noviembre de 2025 las viviendas turísticas anunciadas representaban el 19,93% del total de viviendas censadas, frente al 20,83% de un año antes. Este muncipio cuenta, según los datos del estudio experimental, con 177 viviendas turísticas ofertadas, 1.148 plazas y una media de 6,49 plazas por vivienda.

Aunque el porcentaje también desciende, la cifra sitúa a Búger entre los municipios de Mallorca con mayor concentración relativa de alquiler vacacional anunciado, reflejando el fuerte impacto que este tipo de oferta puede llegar a tener en localidades de menos renombre y un reducido tamaño. Con estos datos en la mano, prácticamente una de cada cinco casas del municipio se estaría dedicando al alquiler vacacional.

Otros enclaves turísticos reflejan retrocesos en la capacidad anunciada: Felanitx baja de 5.342 a 4.280 plazas (19,9% menos) y de 742 a 596 viviendas (19,7% menos); Santa Margalida, con 655 viviendas turísticas anunciadas en noviembre de 2025, reduce su oferta de 4.568 a 3.847 plazas (15,8% menos), mientras que Campos, con 496 viviendas anunciadas, pasa de 4.048 a 3.347 plazas (17,3% menos); y Sóller, donde el INE contabiliza 498 viviendas turísticas anunciadas, pasa de 3.202 a 2.644 plazas (17,4% menos).

La estadística del INE mide la oferta anunciada en plataformas digitales mediante técnicas de web scraping, sin distinguir entre viviendas legales o ilegales. El ajuste registrado en Mallorca coincide con un contexto marcado por la regulación del alquiler turístico y por el debate sobre la oferta irregular. Sin ir más lejos, en agosto de 2025, un informe del Consell de Mallorca estimaba que cuatro de cada diez viviendas turísticas anunciadas en Internet en la isla operaban de forma ilegal.