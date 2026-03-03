Mallorquines atrapados en Dubái: "Pinta muy mal para los españoles"

Yolanda Altafaj y su hijo Carlos Gómez continúan atrapados en Dubái. Los mallorquines siguen esperando para regresar a Palma desde Emiratos Árabes Unidos con mucha incertidumbre. Tienen un vuelo para este jueves, pero ante las cancelaciones de los trayectos con destino España, auguran unos días inciertos para los nacionales: "Pinta muy mal".

La respuesta militar iraní a los bombardeos de Estados Unidos e Israel ha alcanzado diversos puntos del Golfo Pérsico. Estos ataques han obligado a suspender y a reducir la actividad de lugares estratégicos como el Aeropuerto de Dubái, que es el que opera más vuelos en el mundo.

Ningún vuelo a España

La situación de los españoles, como describe Altafaj, es preocupante. "Para el resto de nacionalidades no tanto. Este martes hay un montón de vuelos a Alemania, Italia, Praga o Londres. Con destino a Madrid o Barcelona, ninguno. Ayer ya pasó lo mismo: a París, Alemania e Italia sí salieron aviones".

La mallorquina lo achaca a que los gobiernos de otros países europeos son más conscientes del peligro que puede haber próximamente. "Están metiendo mucha presión para que sus vuelos sean los primeros. Todos los trayectos de este martes a España están cancelados. Y el miércoles, dos de los tres horarios también y el que todavía no lo está, tiene muchos números para que se suspenda".

Quejas a la Embajada

Yolanda Altafaj se queja de la labor de la Embajada Española: "Dice que no ve necesidad de evacuar ni peligro inminente. Aquí estamos, que nadie sale hace Madrid o Barcelona. Es increíble. Trump pide a sus compatriotas que salgan y todos meten presión y los españoles estamos aquí porque nuestro gobierno no lo ve necesario. Qué pena más grande me da España con estos representantes".

Y añade que en Dubái no hay ninguna "repatriación". "Llevamos tres días con el espacio aéreo que se puede salir y han salido a muchos países de Europa y del nuestro, cero".

Continúan esperando en el hotel de cinco estrellas Canal Central Hotel Business Bay Dubai, cortesía del gobierno local, para regresar cuanto antes a Mallorca.