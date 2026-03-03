Le Senne ampara que Vox acuse a la izquierda de ser "cómplices de violaciones y terrorismo" en un debate sobre inmigración: "La libertad de expresión tiene la amplitud que yo crea que debe tener"

Le Senne ampara que Vox acuse a la izquierda de ser "cómplices de violaciones y terrorismo" en el Parlament en pleno debate sobre la regularización de inmigrantes en Baleares, que ha quedado eclipsado por la decisión del dirigente de Vox. Minutos antes, varios inmigrantes han entrado al pleno para escuchar en primera persona los posicionamientos de todos los partidos tras ser invitados por el PSOE.

El presidente del Parlament ha decidido no obligar a la portavoz de su partido, Manuela Cañadas, a retirar la acusación directa contra la izquierda después de asegurar que son "cómplices del tráfico de seres humanos, de las violaciones y del terrorismo yihadista en toda Europa".

La frase, pronunciada por Cañadas desde la tribuna, ha generado una reacción inmediata por parte de la bancada de la oposición, que ha exigido con indignación que las palabras se retiren del Diario de Sesiones.

El foco se ha desplazado entonces a la Mesa. Le Senne ha reconocido que la expresión le ha parecido "excesiva" y ha preguntado a la diputada si deseaba retirarla, pero cuando Cañadas se ha negado, el presidente ha optado por no intervenir más allá de esa consulta y ha defendido su decisión: "Igual que cuando nos llaman fascistas. En otros parlamentos no, pero en este, mientras yo sea presidente, la libertad de expresión tiene la amplitud que yo crea que debe tener".

Al tomar su decisión, Le Senne no ha apelado a una interpretación cerrada del reglamento, ni a un precedente concreto, sino a su propia potestad para determinar el alcance de la libertad de expresión en la Cámara. Ha añadido que se trata de "una cuestión política de si hay relación o no entre la inmigración y la delincuencia" y que los diputados tienen "derecho a exponerla". Y ha cerrado el incidente con una advertencia procedimental: "La observancia del reglamento se resuelve sin debate y a criterio de presidencia, respeten el reglamento".

La izquierda ha denunciado que se trata de una toma de partido por parte del presidente del Parlament. Iago Negueruela, portavoz del PSIB-PSOE, ha hablado de "un ejercicio de racismo de Vox por el que tiene que pedir disculpas" y ha advertido de que "no podemos permitir este tipo de discursos, de acusar a comunidades enteras de cometer delitos".

Por su parte el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha sostenido que "el crimen es el de alimentar los discursos de odio, tipificados en el código penal" y ha acusado a Vox de "intentar criminalizar a una parte sustancial de esta sociedad". Asimismo, el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha ido más lejos: "Si no estuviéramos en sede parlamentaria, sería delito decir que la izquierda es cómplice de asesinatos y violaciones".

Incluso el exdiputado de Vox Agustín Buades ha pedido que se retiren las palabras de su antigua compañera de grupo. Una petición que tampoco ha prosperado. Le Senne ha asumido que el Parlament balear, bajo su presidencia, opera con un "margen amplio" de expresión, incluso ante imputaciones que en otro contexto podrían tener recorrido judicial.