El IMAS busca médicos para sus residencias públicas y las unidades de conductas adictivas en Mallorca

El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) ha abierto una convocatoria para constituir una bolsa de trabajo dirigida a médicos, mediante concurso de méritos, para reforzar la atención de los usuarios de las residencias públicas y de las Unidades de Atención a Conductas Adictivas (UCAS).

El objetivo de esta medida es garantizar una atención integral, próxima y de calidad, adaptada a las necesidades específicas de cada persona, así como mejorar la atención sanitaria en los centros de gestión propia de la institución, ha explicado el Consell de Mallorca en una nota de prensa.

Las persones aspirantes tienen que estar en posesión de la licenciatura o grado en Medicina y acreditar un nivel de catalán B2, de acuerdo con los requisitos establecidos a la convocatoria.

Los profesionales seleccionados desarrollarán la tarea en los centros de gestión propia del IMAS, atenderán las necesidades sanitarias de los usuarios y trabajarán de manera coordinada con el resto de equipos asistenciales.

Los requisitos completos de la convocatoria y el plazo para presentar solicitudes se pueden consultar en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) publicado este martes.

Las personas interesadas también encontrarán toda la información actualizada en el portal de selección de Recursos Humanos del IMAS: https://apps.imasmallorca.net/rh/.