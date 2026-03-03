Hoteles mallorquines en Oriente Medio sufren las primeras cancelaciones por la guerra

Los hoteles mallorquines empiezan a sufrir cancelaciones en los destinos afectados por el conflicto armado entre Irán, Israel y Estados Unidos que ha escalado rápidamente a todos los países del Golfo. Las hoteleras Meliá y Barceló, con una importante presencia en la zona, señalan que esta crisis ha empezado a traducirse en reservas anuladas.

Las dos cadenas destacan que en estos momentos priorizan la seguridad de sus clientes, pero con el espacio aéreo cerrado desde el pasado 28 de febrero, no llegan turistas. "Nuestros hoteles en la región están llenos. Todos (clientes y empleados) se encuentran bien y con suministros para largo tiempo y sin problemas", subrayan desde Meliá a preguntas de este periódico.

"No han sufrido ninguna detonación cerca, solo en un caso han visto caída de ‘debris’ cerca en una ocasión. El aeropuerto esta cerrado y lógicamente se empiezan a registrar cancelaciones", manifiestan desde esta cadena, que cuenta con tres hoteles en Dubai, enclave al que también han llegado las bombas.

Precisamente el cierre del Aeropuerto Internacional de Dubai y de otros aeródromos de Emiratos Árabes Unidos está impidiendo que se produzcan salidas de clientes internacionales hacia sus países de origen, así como llegadas de quienes habían hecho una reserva para estos días.

También en la hotelera Barceló hablan de "normalidad" en sus hoteles en la región pese a las circunstancias. «Nuestra prioridad absoluta es la seguridad de nuestros huéspedes y colaboradores. Nuestros hoteles continúan operando con normalidad, aplicando protocolos de seguridad activos. Mantenemos una coordinación permanente con las autoridades competentes y seguimos atentamente sus indicaciones para garantizar un entorno seguro», manifiestan desde esta cadena que cuenta con cuatro hoteles en Emiratos (tres en Dubai y uno en Sharjah), uno en Bahrein y otro en Omán.

También en esta cadena han sufrido ya las primeras cancelaciones de habitaciones al no llegar aviones.

Igual que la mallorquina Riu, que cuenta con un hotel en Dubai condicionado por el cierre aéreo.

La incertidumbre planea sobre la industria turística de esta parte del mundo. El espacio aéreo de toda la región está cerrado y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha estimado que la operación militar que ha lanzado contra Irán se prolongará "unas cuatro semanas".

Primer vuelo Palma-Abu Dabi

Un plazo muy largo tratándose de este sector y en un momento además muy sensible, justo cuando agencias y touroperadores venden sus plazas para la temporada alta.

En caso de que el actual conflicto se alargue podría afectar a los planes de Etihad Airways de inaugurar este verano la primera ruta directa entre Palma y Abu Dabi.

La aerolínea emblema de los Emiratos Árabes Unidos anunció en septiembre esta nueva conexión entre Mallorca y Oriente Medio orientada a un turismo de alto poder adquisitivo. Ayer vendía plazas con normalidad, billetes de ida y vuelta por en torno a 2.300 euros. n