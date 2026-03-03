El Govern pone al mercado alemán como muestra de éxito de su modelo turístico, "hemos logrado aplanar la curva"

El Govern ha puesto este martes en Berlín, en la inauguración de la feria turística ITB, al mercado alemán como ejemplo de éxito de su modelo turístico de "contención". La caída de visitantes germanos en 2025 —llegaron casi 5 millones a Baleares, un 1,8 % menos— es muestra de que el turismo alemán está "plenamente alineado con nuestra estrategia de contención para la sostenibilidad", asegura la presidenta, Marga Prohens. La bajada del turismo alemán en verano y su incremento a lo largo del año son la muestra de que se ha logrado "aplanar la curva".

Prohens, en su discurso inaugural en el estand de Baleares, que abrió la rueda de presentaciones, enumeró las medidas de política turística "valientes y únicas" desplegadas por su equipo: limitación de la capacidad alojativa (aunque vuelven a aflorar bolsas de plazas turísticas), prohibición de nuevos pisos turísticos, la lucha contra la oferta ilegal y la colaboración con las plataformas, las mesas del Pacto por la Sostenibilidad o la promoción de las islas como destino cultural. No faltó la renovación del acuerdo con las navieras, sellada el pasado viernes en Palma, que "nos permite reducir en 1.000 cruceristas diarios la presión en temporada alta". Esta afirmación hubo de explicarla después en su intervención el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, para aclarar a periodistas alemanes que no se trata de que solo puedan arribar un millar de turistas al puerto de Palma, sino de un giro de tuerca al límite fijado por el Govern de Francina Armengol, al reducirse de junio a septiembre de 8.500 a 7.500 los cruceristas diarios, en cómputo semanal.

La líder popular presumió de su política turística en una alocución, la mayor parte en alemán. "Venimos no solo a constatar cómo el mercado alemán ha registrado un comportamiento paradigmático de nuestra estrategia", sino a "apuntalar esa tendencia", que persigue "transformar" las islas "como destino turístico para conjugar su éxito con la sostenibilidad y el bienestar" de residentes y visitantes.

Para la presidenta, la caída del turismo alemán demuestra que han conseguido su objetivo: "Avanzar hacia la contención y la sostenibilidad". Las islas registraron el año pasado "la mejor temporada baja y media de su historia también en el mercado alemán", con 677.622 visitantes entre noviembre y marzo, lo que supone un aumento del 13,3 %. Así, considera que el turismo germano "ha contribuido de manera decisiva a aplanar la curva, rebajando los picos de demanda en los meses de mayor afluencia". Otras lecturas de este comportamiento apuntan a que el viajero alemán huye de los meses de mayor saturación turística y precios más elevados en temporada alta, con lo que se acelera el alargamiento de la temporada con la presencia de visitantes todo el año. Sin embargo, para Prohens, se está cumpliendo "a la perfección la estrategia de contención, sin perjudicar el ciclo económico ni laboral".

Mencionó, además, su apuesta por la innovación "para mejorar la gestión de los flujos turísticos" —un reclamo, sin ir más lejos, de la patronal de los cruceros, CLIA— de la mano del Gemelo Digital, una réplica virtual de las islas, con un coste de 4,6 millones de euros, que se podrá aplicar en situaciones de emergencia o para la gestión del agua y el turismo. Permitirá monitorizar en tiempo real la afluencia en las playas y espacios naturales, enviando avisos cuando estén al límite de su capacidad.

Tanto Prohens como Bauzà abundaron en el estreno en abril en Mallorca de la primera edición de ArtCologne Palma, la feria de arte contemporáneo referente para el público alemán.

Presión humana

El archipiélago ha iniciado "una transformación irreversible hacia un modelo turístico de valor y no de volumen", aseguró el conseller, y el principal mercado emisor en las islas es el "espejo" de que "hemos logrado aplanar la curva". Indicó que se han registrado 177.000 visitantes menos de junio a septiembre (-6,6 %), reduciendo "drásticamente la presión humana" en el territorio y para los residentes. El año pasado fue "la mejor temporada baja" de la "historia" en el turismo alemán, con 677.600 visitantes entre noviembre y marzo, con un crecimiento del 13 % respecto a 2024 y un 33 % a dos años vista.

Bauzà también defendió la gestión de los fondos de la ecotasa en esta legislatura. "Destinamos 6,5 de cada 10 euros a la protección del ciclo del agua y el medio ambiente", y el resto, a proyectos tangibles.

Otro de los hitos reseñados por Prohens fue "la aprobación por unanimidad" en el Comité Europeo de las Regiones del dictamen impulsado por Baleares sobre turismo sostenible, que pretende orientar la estrategia turística de la UE hacia la gestión de flujos, la transición hacia la circularidad y la sostenibilidad de los recursos naturales e incluye una cláusula de insularidad para políticas diferenciadas, entre otras cuestiones.