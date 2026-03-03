Educación y la UIB estudian acciones contra el profesor que elaboró una encuesta sobre preferencias políticas de los alumnos

La Conselleria de Educación y Universidades y la Universitat de les Illes Balears (UIB) están estudiando posibles acciones tras ordenar destruir los datos de una encuesta sobre preferencias políticas elaborada por un profesor sin permiso previo. El conseller de Educación, Antoni Vera, ha sido contundente en el Parlament y ha subrayado que se ha tratado de una iniciativa individual de un docente y no de una instrucción institucional de la universidad.

Según ha explicado Vera, el comité de ética de la UIB emitió un informe desfavorable y no avaló la iniciativa, incluso cuando la encuesta no era de realización obligatoria. El conseller ha asegurado que Educación ha tenido conocimiento de los hechos cuando se ha detectado que el cuestionario podía vulnerar criterios éticos y de protección de datos. En particular, ha señalado que el formulario incluía la identificación personal de los alumnos y preguntas de carácter político y relativas a creencias personales.

"Cuando se ha tenido conocimiento de los hechos y se ha detectado que la encuesta podía vulnerar criterios éticos y de protección de datos, especialmente por el hecho de que incluía la identificación personal y preguntas de carácter político y de creencias personales, la UIB ha actuado con rapidez", ha señalado Vera.

De acuerdo con el conseller, la universidad ha paralizado el proceso y ha ordenado la destrucción de los datos recopilados. Además, ha confirmado que se han iniciado actuaciones internas para determinar posibles responsabilidades. "Se han estudiado y se están estudiando las posibles responsabilidades de los hechos", ha apuntado.

Neutralidad institucional

Vera ha querido enviar un mensaje en defensa de los derechos del alumnado y de la neutralidad institucional. "Quiero ser muy contundente: no se puede obligar a ningún estudiante a revelar su ideología, ni directa ni indirectamente, no se puede condicionar la actividad académica a la manifestación de preferencias políticas", ha declarado.

El conseller insiste en que tampoco "se puede poner en riesgo la confianza que debe existir entre estudiantes e instituciones" y subraya que la protección de los derechos fundamentales y de los datos personales forma parte del núcleo de la calidad democrática del sistema universitario.

No obstante, Vera ha pedido evitar generalizaciones que puedan dañar la imagen del conjunto de la institución académica. "No convirtamos un error concreto que ya ha sido reconocido por el docente en un descrédito general del sistema universitario", ha manifestado.

En este sentido, ha defendido la actuación de la UIB una vez detectada la situación. "Delante de una decisión individual tomada en contra del órgano de control, la UIB ha reaccionado, ha corregido la situación y ha protegido el derecho de los estudiantes, esto también es calidad democrática", ha concluido.