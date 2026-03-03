Damm comunica el cierre de Agama este 2026 a los trabajadores

El Grupo Damm ha comunicado este martes el cierre de Agama a los trabajadores este 2026, aunque sin fecha definitiva para el cese de la actividad, tras los recortes en la compra de leche anunciados en septiembre.

Fuentes de la compañía han explicado que se está diseñando plan de recolocación para los trabajadores afectados en diferentes empresas del grupo y ha recordado que la decisión viene motivada por la difícil situación que el sector lácteo atraviesa desde hace años en Baleares.

Las mismas fuentes han señalado que el sector lácteo mallorquín se enfrenta desde hace años a una combinación de factores que han erosionado progresivamente su competitividad.

El incremento sostenido de los costes de producción, la reducción del volumen de consumo para las marcas de leche de mayor precio y las dificultades estructurales asociadas a la insularidad han provocado una falta de rentabilidad en el negocio. Este contexto ha impactado de forma directa en la inviabilidad económica de Agama tras 10 años de gestión, según han apuntado.

Las fuentes consultadas apuntan a que uno de los principales factores ha sido la estructura del mercado lácteo en Baleares y la desventaja competitiva en precio que supone la repercusión de los mayores precios de compra de la leche a los ganaderos locales de Mallorca frente a la fuerte agresividad en precio de las marcas elaboradas en la Península con leche de origen en otras comunidades autónomas.

Según han recordado, el precio del litro de leche de kilómetro cero, con origen en Mallorca, es un 50 por ciento superior a la marca de distribuidor y un 18 por ciento por encima de la marca de fabricante líder, ambas procedentes de la Península. Como consecuencia, en la actualidad, más del 95 por ciento de la leche consumida en Mallorca procede de fuera de la isla.

Desde la compañía han reivindicado que desde 2017, Agama ha trabajado para intentar revertir la situación del sector lácteo mallorquín y ha impulsado de forma activa iniciativas para desarrollar el sector primario y promover el consumo de productos de kilómetro cero.

Adicionalmente, Agama ha realizado un importante esfuerzo inversor en la fábrica de Palma en los últimos nueve años por un valor superior a los ocho millones millones de euros, y que han permitido modernizar y digitalizar toda la cadena productiva, desde la recepción de la leche hasta el envasado final, dotando las instalaciones de eficiencia, sostenibilidad y tecnología avanzada.

Compromiso total con la plantilla

La compañía ha comunicado a la Representación Legal de los Trabajadores y al resto de la plantilla su intención de iniciar un procedimiento de extinción colectiva de los contratos de trabajo de conformidad con la normativa laboral vigente.

La compañía, han indicado las fuentes consultadas por Europa Press, mantiene un compromiso total con la protección del empleo. Por ello, ha informado también que, de forma paralela, se encuentra trabajando en un plan de recolocación en distintas empresas del grupo, con el objetivo de que esta decisión no tenga impacto alguno en el empleo, reafirmando su compromiso de actuar con responsabilidad durante todo el proceso. Así pues, los 14 trabajadores de la planta tendrán la posibilidad de incorporarse a otras empresas del grupo, en posiciones acordes a su perfil profesional y experiencia.

Proceso de diálogo y búsqueda de alternativas

Durante los últimos seis meses, la compañía ha colaborado con la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural para buscar alternativas que permitieran garantizar la continuidad del proyecto industrial, además del mantenimiento de la marca en el mercado local.

En este proceso, Agama, según han indicado, ha mantenido una actitud abierta y colaborativa ante todas las propuestas planteadas, incluido el proyecto de creación de una cooperativa impulsada por el sector ganadero, la Conselleria de Agricultura, los trabajadores de Agama y otros socios industriales o financieros.

La compañía, han reiterado, mostró en todo momento su disposición a facilitar la transmisión de los activos industriales, ofreciendo condiciones favorables y flexibilidad tanto en los aspectos económicos como operativos para hacer viable la operación.

Noticias relacionadas

Sin embargo, y pese a los esfuerzos realizados, los promotores de la cooperativa han comunicado recientemente su decisión de no continuar con la iniciativa, al considerar que el contexto de mercado no garantizaba su viabilidad industrial ni económica.