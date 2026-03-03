Cerca de 600 baleares, afectados por la crisis de Oriente Medio

Los ciudadanos de Baleares afectados por la crisis desatada en Oriente Medio podrían rondar las 600 personas, de los cuales la mitad ya habrían podido regresar desde que estallara la inestabilidad el pasado sábado, y podría aumentar con el paso de los días.

Son las estimaciones que hace la Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares (Aviba), que han recordado, sin embargo, que los afectados podrían ser muchos más si se tienen en cuenta personas con vivienda en algún país del continente asiático o que estaban de viaje por motivos laborales.

En todo caso, según ha indicado el presidente de Aviba en declaraciones a Europa Press, Pedro Fiol, los afectados "se cuentan por centenares".

Fiol ha explicado que es necesario tener en cuenta que a las personas afectadas pendientes de regresar a España que les sorprendió el estallido de la crisis en las zonas de conflicto, y cuya evacuación es urgente, hay que sumar las gran cantidad de personas repartidas por todo el continente asiático y que no disponen de conexiones directas para regresar y que hacen escala en países del entorno de la zona de conflicto.

El presidente de Aviba, por otra parte, es pesimista en cuanto a la evacuación y regreso de los afectados. "Se puede alargar semanas. El regreso de todos no lo veremos a corto plazo", ha advertido.

Apertura del espacio aéreo de Emiratos Árabe

Fiol, al mismo tiempo, ha calificado como una solución parcial la apertura del espacio aéreo de Emiratos Árabes por el riesgo asociado. "El problema tiene tal magnitud que no será suficiente para evacuar a todos", ha reiterado.

El representante de las agencias de viajes también se ha quejado de la poca información que los consulados están dando a los afectados.