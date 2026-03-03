Caos en los centros de salud de Baleares por la caída del sistema informático de Atención Primaria
El e-SIAP lleva más de tres horas sin funcionar y los profesionales no pueden acceder a historiales, recetas ni citas
Los centros de salud de Baleares viven este martes una jornada de caos por culpa de la caída del e-SIAP, el Sistema de Información de Atención Primaria del Ib-Salut. Aunque en un primer momento se había previsto una interrupción de apenas media hora, la incidencia se prolonga ya más de tres horas y ha dejado bloqueada la actividad asistencial en consultas y urgencias.
El fallo impide a los profesionales acceder a las historias clínicas, consultar agendas, emitir recetas electrónicas o tramitar bajas y altas. Tampoco pueden registrar la atención realizada ni comprobar el orden de llegada de los pacientes.
Ante esta situación, en algunos centros se está atendiendo de forma manual. En urgencias, los pacientes reciben un papel escrito a mano y deben esperar a ser llamados sin que el personal pueda consultar el sistema informático. Los sanitarios no pueden verificar cuántas personas hay pendientes ni a quién corresponde el turno en cada momento.
La situación está generando largas esperas y malestar entre los usuarios. Muchos pacientes permanecen durante horas en los centros de salud sin poder ser atendidos, mientras que otros optan por marcharse o acudir directamente a los hospitales.
La imposibilidad de emitir recetas electrónicas es otro de los principales problemas. Sin acceso al sistema, los médicos no pueden prescribir medicación ni renovar tratamientos crónicos, lo que añade tensión a una jornada ya complicada.
Desde el Ib-Salut explican que el fallo informático se debe a una renovación del certificado de seguridad que tramita la Dirección General de Transformación Digital.
