Bartolomé Deyá, decano de la Facultad de Turismo de la UIB: «Ante la guerra, Balears es un destino seguro, pero la subida del crudo le puede perjudicar mucho»

El conflicto en Oriente Medio golpea de lleno al turismo de la zona, además de dejar tocado también el destino del Mediterráneo más oriental, donde va a dejar un reguero de consecuencias económicas graves.

El decano de la Facultad de Turismo de la UIB, Bartolomé Deyá, es cauto a la hora de valorar si este escenario puede provocar un transvase de reservas a Balears, «considerado un destino refugio cuando en otras zonas del mundo la situación es compleja geopolítica y militarmente», señala.

«Podemos pensar que algunas personas con paquetes turísticos contratados en destinos comparables a Mallorca, como zonas de Egipto o Turquía, quizá sí cancelen y prefieran la seguridad de Balears. Ahora pienso por ejemplo en la ciudad egipcia Sharm el-Sheikh, competidora directa de Mallorca, donde viajan sobre todo alemanes y rusos», expone.

Sin embargo, a ese hipotético aumento de reservas en las islas, Deyá considera que hay hablar de una enorme contrapartida que ayer mismo se reveló en todos los mercados: el precio del petróleo Brent (referencia en Europa) subió el 8% hasta los 78 dólares por barril. Y probablemente esta sea una cifra que no va a dejar de subir en los próximos días a tenor de la escalada del conflicto en la cuna del oro negro.

«Balears ya es un destino caro, con aumentos del 35-40% de los precios en los últimos años. De hecho, la oferta complementaria se queja de la bajada en el gasto del turista, que concentra su esfuerzo económico en el transporte y el alojamiento», explica el profesor universitario. Por este motivo, la subida del carburante, situaría a las islas entre los destinos más costosos, «algo que nos restaría competitividad».

«El encarecimiento del crudo afectará también a otros territorios turísticos, pero menos a los que no hayan subido tanto los precios, como Turquía, Grecia o Croacia. Por eso serán más competitivos que nosotros», advierte Deyá.

El profesor se pregunta qué factor pesará más en este contexto de guerra a la hora de valorar la próxima temporada turística en Balears: «¿será el factor destino seguro o ser competitivo económicamente? Hasta octubre no lo sabemos. Además hemos de ver también cómo evoluciona el conflicto», añade.

Hay otro punto que preocupa también al experto de la UIB: «Economistas apuntan que estamos en la antesala de una recesión económica. Desde los años 2015-2016, vivimos un largo periodo de bonanza, solo interrumpido por la covid, y es mucho tiempo, cíclicamente los periodos no suelen durar tanto», indica. «Están advirtiendo de que viene una recesión, no se sabe si grande o pequeña. Es un momento en el que tenemos la política arancelaria de Trump, crisis en Alemania y parece que una subida del petróleo, que es el talón de Aquiles de nuestra economía», concluye.