Baleares logra crear en un solo año casi 10.000 nuevos empleos

Baleares se está situando a niveles que se acercan al pleno empleo, al menos a nivel técnico, debido al descenso del número de parados registrado este pasado mes de febrero.

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha presentado esta mañana los datos de empleo, que señalan que en estos momentos en Baleares hay un total de 27.339 personas sin trabajo, pero esta cifra, con respecto al mismo mes del año pasado, supone un descenso de un siete por ciento del paro. Es decir, la lista de desempleados ha bajado en 2.068 personas en los últimos doce meses. La consellera ha destacado que se trata de un dato muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que todavía no hemos iniciado la temporada turística, pero muchos trabajadores ya se han incorporado a sus empleos. Es la isla de Formentera la que ha logrado un porcentaje más alto de la reducción del desempleo, seguido de Menorca, Mallorca y por último Ibiza.

La denominada tasa de paro administrativo se sitúa en Baleares en un 5.1%, medio punto por debajo de la cifra registrada en el mes de febrero del año pasado. Estos datos sitúan en las islas a nivel de prácticamente pleno empleo. La bajada del paro se ha notado sobre todo en sectores tan significativos como la agricultra (-9.6%) y la construcción (-11.5%). Estas buenas cifras ya se habían detectado el mes anterior, donde el paro ya había descendido en un total de 706 personas. En términos estadísticos, el desempleo, refiriéndose solo a la isla de Mallorca, ha supuesto un descenso del 2,2%.

La consellera Cabrer destacó que en estos momentos las listas del paro están alcanzado un porcentaje de descenso que se sitúa en una cifra récord. A su juicio, esta tendencia demuestra que en los meses de invierno, cuando todavía no ha empezado la temporada turística, el sector económico también es capaz de crear puestos de trabajo, lo que refleja también que se está consolidando la desestacionalidad de la economía.

Si el paro ha bajado en estos últimos doce meses es porque, a su vez, también han aumentado el número de personas que se han afiliado a la Seguridad Social. Las cifras reflejan que en estos momentos en Baleares hay un total de 505.280 personas afiliadas, es decir trabajando. Y es que en el mes de febrero trabajaron 13.530 personas más que en el mes anterior. Si se comparan las cifras de manera anual, en febrero del año pasado con el de este año, se han creado 9.742 puestos de trabajo, , es decir, está rozando casi las 10.000 nuevas contrataciones.

Esta línea positiva también se detecta de una manera muy significativa en el número de trabajadores que cotizan en el régimen de autónomos, que representa un sector muy importante en el global del empleo. Así, el régimen de autónomos alcanza la cifra de 101.550 afiliaciones en el mes de febrero, lo que supone un 20.1% del total de ocupación registrada. Si se calcula de un año a otro, la cifra de autónomos f suma 2.153 afiliaciones, lo que a nivel de porcentaje supone una subida del 2.2%. Sin embargo, si se compara solo del mes de enero al mes siguiente, hubo 563 afiliados más en el régimen de autónomos, es decir, aumentó un 0.6%. En el conjunto de España, los trabajadores autónomos representan un porcentaje del 15.8% del total de la ocupación laboral, lo que evidencia la importancia a nivel económico que representa este colectivo.

El resto de regímenes acumulan 403.730 afiliaciones, un 1.9% más que en febrero del año pasado y un 3,3% más que el pasado mes de enero.

Otro dato destacado que reflejan las estadísticas del mercado laboral son las tasas de contratos temporales (9.2%) y de contratos parciales (16.5%). Estas cifras son inferiores a la media nacional, lo que evidencia que Baleares continúa liderando el ránking de contratos indefinidos, lo que a juicio de la Conselleria consolida un modelo de empleo mucho más estable y de mayor calidad.

En cuanto a la demanda de ocupación, el descenso es general en todas las categorías profesionales, pero se detecta sobre todo en los hombres, en los mayores de 25 años y en los extranjeros, tanto los comunitarios como los que no lo son. Mientras en Baleares es evidente que baja el porcentaje de demanda de empleo, en todos los sectores, no ocurre lo mismo en gran parte del resto de comunidades autónomas, donde ha aumentado dicha demanda. Este aumento también se ha detectado con respecto al paro, ya que en el conjunto de España, no así en Baleares, el número de desempleados ha aumentado una leve cifra del 0.1%. De hecho, las islas representan la comunidad autónoma donde el porcentaje del descenso del desempleo es mayor, situándose en un 2.5%