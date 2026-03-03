Baleares en la ITB de Berlín: La feria turística arranca marcada por la guerra en Oriente Próximo

Quién iba a decir que la ITB de Berlín, última gran feria turística a las puertas de la temporada y la más relevante para Balears, iba a estar marcada por el estallido del conflicto en Oriente Próximo. Con una guerra que se extiende por la región, además de su gran impacto en el tráfico aéreo, las planificaciones de los turoperadores pueden saltar por los aires. Y con Estados Unidos, Israel e Irán como actores principales de un conflicto que escala por minutos, una vez más el Mediterráneo occidental, con Baleares a la cabeza, se empodera como región más segura. El archipiélago llega a la edición número sesenta de la ITB (Bolsa Internacional de Turismo, por sus siglas en alemán), que se inaugura hoy y cuenta con Angola como país anfitrión , teniendo en la retina, además de cómo impactará esta nueva crisis en los flujos turísticos, que ha de seguir conquistando a un mercado alemán ligeramente a la baja en llegada de viajeros.

Baleares, con el Govern, el Consell y los ayuntamientos que han venido a promocionar las islas, junto con el sector, sigue con su estrategia de atraer a visitantes con la cultura como «eje vertebrador del nuevo modelo turístico y clave para la desestacionalización». La gastronomía, con exhibiciones de producto local de nuevo guiadas por el chef mallorquín Miquel Calent, junto con el sumiller David Schwarzwälder, volverá a destacar en el estand de las islas, en el pabellón de Europa, en Messe Berlin, el recinto ferial.

El Ejecutivo balear encabezará las tradicionales reuniones con los principales turoperadores germanos con el objetivo de posicionar la temporada baja dentro de este mercado, según se destaca en una nota de prensa, si bien el turista alemán ya visita las islas durante todo el año: en 2025 lo hicieron casi cinco millones, un 1,8 % menos que el año anterior, y su gasto turístico fue de 6.180 millones de euros, con un aumento del 1,9 %. En total en el archipiélago se superaron los 19 millones de turistas , con un gasto de 23.406 millones .

El peso del mercado alemán sigue siendo mayúsculo en Baleares. Uno de cada cuatro turistas es germano. Nadie quiere despistarse ni un ápice a la hora de perder peso en Alemania, a pesar de que aumente la diversificación turística.

Egipto y Turquía, ¿tocados?

Pero los ojos estarán puestos en otra zona del recinto ferial, en los fastuosos expositores de Oriente Próximo, ahora en medio de la oleada bélica, que también pone en entredicho la seguridad de Egipto y Turquía (dos de los países con mayor espacio en la ITB por la magnitud de sus expositores). Ambos son los competidores a los que las mayoristas alemanas están dirigiendo cada vez más vuelos y venta de paquetes turísticos por sus precios más bajos y porque la estabilidad se había instalado en la zona. Y es que el fiel turista alemán, golpeado por la crisis de su país, también mira su bolsillo: después del viajero nacional (117,5 euros), es el que menos gasta en Balears, con 189 euros de media por persona y día.

Con todo, si los planes de esta feria no se ven alterados por la guerra de Irán, el Govern centrará sus esfuerzos en la campaña Illes Balears, donde late la cultura. El presupuesto estimado para la ITB es de 624.500 euros, que incluye el alquiler del espacio y el montaje del estand, más los desplazamientos de la comitiva oficial, señalan desde Turismo. Estarán presentes diez ayuntamientos y Meliá, Zafiro, Universal Beach Hotels, Blau, Mistertransfer y Mytransfers.

Degustaciones con Calent

Este martes la presidenta, Marga Prohens, encabezará la presentación del Govern: La cultura como clave de la desestacionalización. Le seguirá la de El gemelo digital del turismo de las Illes Balears, herramienta que permitirá mejorar la planificación y la gestión del territorio mediante datos para reforzar la toma de decisiones en sostenibilidad. Y después, la de la Feria Internacional Art Cologne, que se celebra en Palma en abrill.

El Consell trae a Berlín la Ruta Artesana y Moda Artesana, y el Ayuntamiento de Palma, La nueva Playa de Palma. Todo ello aderezado por el programa gastronómico en manos de Miquel Calent, con degustaciones como el tartar de carne de ternera de Menorca, las burballes de pollo ibicenco, las judías con cerdo negro de Mallorca y un bescuit de Formentera con requesón de Menorca.