Alergias en Baleares: el polen del ciprés dispara los síntomas respiratorios

La temporada de alergias respiratorias ya ha arrancado en Baleares y este año lo ha hecho pronto, porque desde febrero se están registrando niveles elevados de polen y cada vez son más las personas que notan estornudos en cadena, congestión nasal, picor de ojos o tos seca. «Las alergias ya no esperan a la primavera», resume la coordinadora del servicio de Alergología de Son Espases, la doctora Sendy Chugo, que atribuye este inicio de los síntomas a la combinación de varias semanas de mal tiempo seguidas de un repunte rápido de temperaturas.

«Ha llovido y eso favorece el crecimiento de la vegetación. En cuanto han llegado días templados, la floración se activa casi de inmediato», explica la especialista. En el entorno mediterráneo, insiste, los frentes húmedos alternan con jornadas suaves y eso hace que «los niveles de polen puedan aumentar bruscamente en cuestión de días».

Aunque muchas personas asocian la alergia con los meses de abril o mayo, el calendario polínico empieza antes. En Baleares, los pólenes más activos a finales de febrero y principios de marzo son los del ciprés (uno de los primeros en disparar los síntomas del año) y la parietaria, especialmente relevante en zonas mediterráneas y con temporadas largas.

De hecho, la doctora Chugo subraya que el ciprés «poliniza en febrero desde siempre»: lo que cambia, matiza, es la intensidad en algunos años. «No es que haya empezado antes por el cambio climático; es que este año, con tanta lluvia, la polinización puede ser mayor», señala.

En Son Espases trabajan con paneles de seguimiento semanal y, según esos datos, el polen del ciprés se ha movido estos días en niveles altos, con la parietaria también en valores relevantes, mientras «empiezan a ascender el de las gramíneas y el pino». En cuanto a los pólenes más frecuentes en Baleares, la especialista comenta que los principales causantes son el olivo, las gramíneas, la parietaria y el ciprés.

La coordinadora del servicio de Alergología de Son Espases, la doctora Sendy Chugo. / IB-SALUT

Uno de los problemas de este inicio temprano es la confusión con los resfriados, porque los síntomas aparecen en pleno invierno o a las puertas de la primavera. «Los cuadros se parecen mucho, pero hay diferencias», explica Chugo. En la alergia suelen predominar los estornudos repetidos, mucosidad acuosa, congestión persistente, picor de nariz y ojos, lagrimeo y tos seca irritativa.

La pista principal para distinguirlos, añade, es el estado general: «El paciente alérgico suele encontrarse bien, pero con síntomas muy molestos que afectan al día a día». En los catarros, en cambio, es más frecuente el malestar general, febrícula o fiebre, y una mucosidad más espesa.

Ácaros

En todo caso, la doctora recuerda que en Baleares la alergia respiratoria más frecuente no es la de primavera, sino la de los ácaros del polvo doméstico, que se nota durante todo el año. Eso no significa que el polen no influya: muchos pacientes con alergia a ácaros empeoran en primavera, y además hay pólenes como la parietaria que se alargan durante meses. «La parietaria puede empezar en febrero y polinizar hasta noviembre», apunta. Por eso, en las islas es habitual encadenar temporadas de síntomas con pocos descansos.

Una enfermedad crónica

En este contexto, la alergóloga pide desterrar la idea de «alergia de primavera» como algo puntual. «Más que hablar de alergia de primavera, debemos entender la alergia como una enfermedad crónica con variaciones estacionales», argumenta.

El incremento de las enfermedades alérgicas, recuerda Chugo, responde a un conjunto de factores. Por un lado, el cambio climático tiende a alargar temporadas de polinización y a concentrar más polen en el ambiente. Por otro, influye el estilo de vida y la exposición a alérgenos de interior: «Muchos niños pasan más tiempo dentro de casa y se sensibilizan más a ácaros y hongos». También pesa la contaminación, que irrita las vías respiratorias y puede potenciar la respuesta alérgica, así como la interacción entre contaminación y polen, que aumenta su capacidad alergénica. La doctora sitúa el fenómeno en una tendencia general: «Se estima que en torno al 30% de la población tiene algún tipo de alergia y en los próximos años podría llegar a ser la mitad».

Para reducir síntomas que produce el polen, la doctora recomienda medidas de barrera y de exposición, como usar gafas y mascarilla en días de alta concentración, evitar zonas muy ajardinadas o con vegetación abundante, y no ventilar en momentos de viento o en horas críticas de polinización. «Las ventanas del coche también es mejor llevarlas cerradas», añade.

En casa, aconseja ventilar «de forma controlada» y reducir la humedad, ya que el clima templado de las islas favorece los ácaros. En este caso, las medidas cambian: hay que evitar alfombras, moquetas y la acumulación de polvo (por ejemplo el exceso de textiles o estanterías muy cargadas), y recurrir a deshumidificadores si es necesario. «Por supuesto, el paciente tiene que saber a qué es alérgico para poder evitarlo», subraya. Además, insiste en no dejar el tratamiento: seguir la pauta indicada por el médico y consultar ante empeoramientos, especialmente en personas asmáticas.

«Faltan alergólogos»

Respecto al servicio de Alergología de Son Espases, Chugo asegura que «está en fase de crecimiento». Durante años ella fue la única alergóloga en la sanidad pública balear y ahora el equipo se ha ampliado: «Somos tres alergólogas y un pediatra que atiende a adolescentes», explica. La demanda, admite, ha aumentado con la puesta en marcha del servicio: «Siempre hacen falta más alergólogos, sobre todo si cada vez hay más alergias».