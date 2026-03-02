Zaira Cabot: «Hay pocos psicooncólogos en Mallorca pese a que cada vez hay más cáncer»

¿Cómo se afronta el primer impacto de un diagnóstico de cáncer?

Suelen reaccionar con emociones como impotencia, miedo e incredulidad. El miedo, en principio, es adaptativo. Nosotros damos tiempo y supervisamos que no se alargue demasiado porque, si se cronifica o se vuelve desproporcionado, puede perjudicar al paciente.

¿Qué papel tiene la psicooncología en ese momento?

Ayuda a adaptarse mejor al proceso desde el inicio. Hay pacientes que creen que solo tienen que venir cuando ya están muy mal. Y no, se puede intervenir desde el principio para prevenir que el malestar se convierta en un problema mayor.

¿La salud mental influye en la evolución del cáncer?

No está demostrado que una mala salud mental genere un cáncer. Lo que sí se sabe es que no estar bien puede debilitar el sistema inmunológico, por ejemplo, con las defensas bajas, más predisposición incluso a resfriados, y puede perjudicar al cerebro y a la adaptación a los tratamientos médicos.

¿Cómo ayuda a los pacientes en consulta?

Actuamos sobre el estilo de pensamiento y el comportamiento. Cómo construye el paciente su diálogo interno modula la química cerebral: si lo hace correctamente, es un factor de neuroprotección y protege al sistema nervioso del estrés. También reestructuramos el sueño, porque descansar bien favorece el sistema inmune y reduce estrés. Damos pautas de actividad física, ya que el ejercicio genera endorfinas y sube el estado de ánimo de forma natural. Y trabajamos la parte social y familiar, porque hay daños colaterales de ser paciente oncológico.

¿Cuáles son esos daños colaterales?

A veces, el paciente, que está pasando por un proceso duro, se decepciona con gente de su entorno. O los problemas familiares previos se intensifican. Eso sobra en un proceso oncológico; necesitamos que el paciente esté centrado en sí mismo.

¿Los familiares y amigos cometen errores al intentar ayudar?

Alguna vez hay sobreprotección y los pacientes pueden agobiarse, pero no es habitual. En general, la familia lo suele hacer bien y es un apoyo emocional fundamental. De hecho, también veo a familiares en la consulta y les recomiendo que respeten los espacios del paciente, que escuchen, que permitan sentir las emociones. Y que intenten ayudar, porque algunos pacientes pierden autonomía con los tratamientos. Yo intervengo con una base científica; la familia es clave para la parte de apoyo y motivación.

Cada vez se habla más de cronificar el cáncer. ¿Se puede aprender a convivir con la enfermedad?

Sí, por supuesto. Cuando no se puede curar y se mantiene en el tiempo, lo más difícil es ser consciente de que la vida es ahora, ni el minuto anterior ni el siguiente. Yo siempre digo que la vida y la felicidad es una actitud mental de 24 horas.

¿Qué es lo que más cuesta aceptar?

Creo que hay en la sociedad hay un error en la educación desde que somos pequeños. Nos enseñan que la gente se irá de este mundo cuando sea muy mayor, y no tiene por qué. Los duelos y los procesos de enfermedad pueden darse desde que nacemos. Sin vivir de forma pesimista, pero sí siendo conscientes, agradeciendo cada día y sin anticipar tanto el futuro, porque eso genera sintomatología ansiosa.

¿Qué perfil de paciente suele necesitar más apoyo?

Para mí, todos. Cualquiera es susceptible de venir a psicooncología. El ser humano responde con pensamientos, cogniciones, conductas y emociones ante cualquier situación vital. El problema es cuando creen que solo hay que pedir ayuda cuando ya están en un nivel patológico.

¿El cáncer acaba cuando se cura?

Hay pacientes que vienen desde el principio, pero otros llegan después, en la etapa que llamamos supervivencia, porque se les considera pacientes oncológicos a cinco años vista y puedo supervisarles hasta entonces.

¿Ha cambiado la forma de afrontar el cáncer en los últimos años?

Sí, sobre todo en cuanto a salud mental. Se permite expresarla, mostrarla y darle la importancia que tiene. No se ve tanto como un signo de debilidad, y eso es muy bueno.

La mitad de hospitales españoles no ofrece atención psicológica especializada a pacientes oncológicos. ¿Es un fallo del sistema?

La falta de recursos y de personal cualificado siempre es un fallo. En Mallorca somos pocos psicooncólogas para toda la isla, pese a que cada vez hay más cáncer.

¿Cómo se acompaña en el final de vida de un paciente?

Con humanidad y paciencia. Cuidamos con escucha activa, espacios, silencios y cariño. El objetivo principal es mejorar la calidad de vida, control del dolor y síntomas por la parte médica. Yo ayudo a que el paciente exprese sus últimas voluntades, resolvemos cuestiones éticas o dudas sobre cómo será el último día.

¿Ve positivo que pacientes conocidos den visibilidad a la enfermedad, como Xisco Quesada?

Desde el punto de vista psicológico, no lo veo mal. No está mal que el humano sea consciente de su vulnerabilidad. No está mal hablar más sobre la muerte, porque es un error educacional pasarnos la vida intentando no pensar en ella, creyendo que tenemos el tiempo asegurado. Sin caer en el pánico, claro, el aprendizaje es apreciar cada instante y relativizar cosas que no tienen tanta importancia. Luego, en redes sociales, todo depende mucho de la interpretación del que lee.

¿Los grandes anuncios científicos, como el de Mariano Barbacid, generan falsas expectativas?

Las falsas expectativas las genera el que escucha o lee la noticia. No está mal que los investigadores informen de sus avances. Vivimos en una sociedad de recompensa inmediata, vemos un avance y creemos que la cura llega mañana. Pero hay un proceso científico y no se pueden saltar pasos.