Prohens visitará República Dominicana y Puerto Rico para reunirse con la comunidad balear

La presidenta del Govern, Marga Prohens, realizará en marzo un viaje institucional a República Dominicana y Puerto Rico con una agenda que incluirá encuentros con empresarios, reuniones con la comunidad balear residente en ambos territorios y la participación en distintos actos institucionales.

El desplazamiento comenzará el lunes 16 de marzo, cuando la presidenta llegará a Santo Domingo. Desde la capital dominicana se desarrollará la primera parte del programa institucional del viaje.

La agenda arrancará el martes 17 de marzo, jornada en la que Prohens participará en el foro «Mujeres de impacto». Durante ese mismo día también está prevista una visita a la Casa Balear en Santo Domingo, así como una audiencia con el presidente, encuentros institucionales que, según el programa previsto, podrían completarse al día siguiente en caso de que no se celebren íntegramente durante esa primera jornada.

El miércoles 18 de marzo la presidenta continuará con su agenda institucional con una jornada de trabajo con empresarios, en la que se abordarán cuestiones relacionadas con la actividad económica y empresarial. Además, durante esta jornada también se contempla completar las actividades previstas con la Casa Balear y la audiencia institucional si alguno de estos encuentros no hubiera podido celebrarse el día anterior.

Posteriormente, el jueves 19 de marzo la líder del Ejecutivo se desplazará a Punta Cana para participar en el XXVI Congreso de Casas Baleares en el Exterior, un encuentro que reúne a representantes de las comunidades baleares repartidas por distintos países. Este congreso se celebra cada dos años y constituye un punto de encuentro entre las Casas Baleares situadas fuera de España. La edición anterior de este congreso tuvo lugar en Palma en febrero de 2024.

La agenda institucional continuará el viernes 20 de marzo con una reunión con los socios de la Casa Balear en Punta Cana, en la que la presidenta mantendrá un encuentro con miembros de la comunidad balear residente en la zona.

El sábado 21 de marzo, Prohens se desplazará a Samaná del Mar para visitar Villa Suiza, donde conocerá las instalaciones del proyecto impulsado por INVEROTEL y ASHONARES. Esta iniciativa se enmarca en el convenio firmado entre ambas entidades durante la feria turística FITUR 2026, orientado a reforzar la cooperación y el intercambio de conocimiento turístico.

Tras concluir la agenda en República Dominicana, la presidenta viajará el domingo 22 de marzo a Puerto Rico. Durante la tarde mantendrá un encuentro con las dos Casas Baleares existentes en el territorio, con el objetivo de reunirse con representantes de la comunidad balear residente en la isla.

El viaje institucional finalizará el lunes 23 de marzo, jornada en la que Prohens asistirá a la inauguración de una planta de la empresa Sampol con McNeil, antes de emprender el regreso a España, con lo que concluirá este viaje institucional a ambos territorios del Caribe.