Obligan a readmitir a un médico de Palma al que habían despedido por ocho negligencias

Un centro hospitalario de Palma tendrá que readmitir a uno de sus médicos que fue despedido, entre otras razones, porque se equivocaba demasiadas veces de diagnóstico y tratamiento, y además, acumulaba constantes casos de impuntualidad a su puesto de trabajo.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia señala que la decisión de la empresa fue desproporcionada porque se interpreta que la actuación de este médico tampoco fue tan grave para prescindir de sus servicios sin abonarle ninguna indemnización.

Este médico especialista en traumatología de urgencias fue contratado en el año 2022. Realizaba largas jornadas y atendía a los pacientes que llegaban de urgencia, sobre todo los que habían sufrido algún tipo de fractura.

Los jefes de este departamento de urgencia ya venían quejándose de los múltiples fallos que había cometido el médico de urgencia, que había ocasionado molestias graves a los pacientes. La responsable del hospital había exigido a los titulares del centro una mejor atención a los pacientes, al descubrir numerosos fallos en el diagnóstico.

En la carta de despido que recibió este médico se detallaron hasta ocho episodios de negligencia cometidos sobre pacientes que habían acudido a urgencias en esta clínica privada de Palma. Así, se narró el caso de una paciente que había acudido por una caída y sufría una fractura en el brazo. El médico que la atendió decidió reducir la fractura en ese momento, sin proporcionarle sedación a la paciente, «causando un innecesario dolor», según sostenía el hospital. También redujo otra fractura, sin anestesia previa, a otro paciente y, además, lo hizo sin haber solicitado previamente una radiografía para determinar la dolencia concreta que sufría el enfermo.

La carta de despido describía también un episodio especialmente grave. Una mujer de 40 años había acudido a la clínica con problemas respiratorios y con un sangrado de origen pulmonar, que le ocasionaba mucha tos. Se trataba de un claro diagnóstico de tuberculosis. El médico de urgencias le prescribió dos medicamentos, pero ordenó el alta de la paciente sin comprobar previamente si los fármacos habían tenido efecto sobre la paciente.

Sin embargo, la empresa no solo se quejaba de los erróneos diagnósticos o tratamiento. El malestar era mucho más profundo porque el médico de urgencias tenía costumbre de salir de la consulta y dirigirse a la cafetería, mientras muchos pacientes aguardaban en la sala esperando a que el facultativo les atendiera. Es decir, al médico no le preocupaba que los pacientes esperaran a ser atendidos mientras él consumía en el bar del hospital.

La carta de despido establecía las causas de esta medida disciplinaria. Así, por ejemplo, imputaba al médico, que cobraba un sueldo anual de unos 85 mil euros al año, «las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo», pero también le atribuyó «indisciplina o desobediencia en el trabajo». Asimismo, se utilizó algunos retrasos que había realizado el facultativo a la hora de entrar a trabajar en el hospital.

El primer juez que resolvió la demanda de despido ya estableció que esta medida disciplinaria no era proporcionada. Por lo tanto, declaró nulo el despido y acordó que la empresa debía volver a contratar al traumatólogo de urgencia, abonándole el sueldo que dejó de cobrar, a razón de unos 200 euros diarios. En el caso de que el hospital no quiera contratarlo de nuevo, el empleado tiene derecho a cobrar una indemnización de unos 8.000 euros.

Sobre el análisis de los hechos, los jueces consideraron que llegar tarde al trabajo, aunque sea de manera repetida, no es causa suficiente para poder despedir a un trabajador. Se señaló en la sentencia que, al final, el médico sí realizaba la totalidad de la jornada, que solía ser de unas 14 horas, y se pudo demostrar que realizó horas de más.

Sobre las posibles negligencias que pudo cometer el médico al tratar a los pacientes de urgencias, los jueces también interpretaron que los errores no fueron tan graves. De hecho, no constaba ninguna denuncia o queja presentada por alguno de los pacientes atendidos por este médico.

Esta primera sentencia fue recurrida ante el TSJB, pero la interpretación de los hechos ha sido exactamente la misma. El tribunal destaca que parece que este traumatólogo no era el único médico del hospital que llegaba tarde, pues también lo hacían otros compañeros, y se pone en duda si el sistema de control horario realmente funcionaba. El despido, por tanto, ha sido declarado nulo.