La irrupción de polvo africano dejará lluvias de barro en Mallorca
La presencia de polvo en suspensión, que ya se observa en la isla, se extenderá por gran parte de Europa, acompañada de lluvias de barro en los próximos días
Una masa de polvo procedente del Sáhara ha llegado este lunes a Baleares y afectará el archipiélago hasta el jueves, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
El polvo en suspensión africano es responsable del color rojizo y borroso que presenta el cielo de Mallorca este lunes. Se trata de una masa de polvo que afectará gran parte de Europa, extendiéndose en los próximos días desde la Península Ibérica hasta el centro del continente y Escandinavia.
Se producirán concentraciones altas de polvo especialmente el miércoles y el jueves, lo que puede provocar un aumento de los problemas respiratorios y cardiovasculares hasta un aumento de los ingresos por alergias.
La llegada del polvo sahariano coincide con el cielo nublado y la posibilidad de precipitaciones débiles en Mallorca durante los próximos días, por lo que estas llegarán probablemente acompañadas de barro.
El tiempo del lunes
La Aemet prevé para este lunes en Baleares cielo nuboso o cubierto sin descartar alguna precipitación débil y ocasional acompañada de barro. La presencia de polvo en suspensión se alargará durante toda la jornada.
Además, se producirán brumas y de algún banco de niebla hasta la mañana.
En cuanto a las temperaturas, se esperan con pocos cambios o en descenso las mínimas. El viento soplará entre flojo y moderado del este y nordeste.
